Blue light Vs red light και πώς επηρεάζουν τη μακροζωία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αποτελεί ένα νέο επιστημονικό φορέα, που ιδρύθηκε με στόχο να «ξεκλειδώσει» τα γενετικά και τα επιγενετικά μυστικά της μακροζωίας και της υγιούς γήρανσης και να συνεργαστεί με τους άλλους φορείς και την Πολιτεία για να προωθήσει την υγιή μακροζωία. Ο πρόεδρος του, καθηγητής Ιατρικής και πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεώργιος Χρούσος μιλά για την βλαβερή επίδραση του blue light των οθονών και για την φωτοθεραπεία με red light, που αρχίζει να κατακτά την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία.

της Αλεξίας Σβώλου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς μακροζωίας ανοίγει τις πόρτες του επανδρωμένο με διεπιστημονική ομάδα που γνωρίζει καλά τα γονίδια, τις επιγενετικές επιδράσεις στο γονιδίωμα, τα οφέλη από το κλίμα της πατρίδας μας, το εκθεσίωμα (exposome) δηλαδή το σύνολο των περιβαλλοντικών επιδράσεων στον οργανισμό, το οξειδωτικό στρες και την χρόνια φλεγμονή, καθώς και τα αποτελέσματά της στους ιστούς του σώματος. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Ιατρικής, πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, Γεώργιος Χρούσος όλοι αυτοί οι επιβλαβείς παράγοντες ευθύνονται για την εμφάνιση πολλών καρκίνων 10 έως 15 χρόνια νωρίτερα από ό,τι εμφανίζονταν παλαιότερα.

Μία ενδιαφέρουσα προσθήκη στο οπλοστάσιο της αντιγήρανσης και της μακροζωίας είναι το κόκκινο φως (red light). Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το μπλε φως (blue light) από τις οθόνες, με την έκθεσή μας σε αυτό να είναι επιβλαβής γιατί διαταράσσει την έκκριση της μελατονίνης (της ορμόνης του ύπνου). Συγκεκριμένα, το blue light καταστέλλει την έκκριση της μελατονίνης με αποτέλεσμα να διαταράσσει τον ύπνο και γι αυτό η χρήση οθονών το βράδυ και το κόλλημα με τα social media, διαταράσσουν το ύπνο που αποτελεί «φάρμακο» υγείας ευεξίας και νεότητας, καθώς τις ώρες που κοιμόμαστε τα κύτταρα δουλεύουν ασταμάτητα για να επιδιορθώσουν τις φθορές της προηγούμενης ημέρας.

