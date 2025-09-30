Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 τα εγκαίνια του νέου γραφείου της Brocare Insurance στη Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης, σε συνεργασία με την κα Ελένη Κουτουλέα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, συνεργάτες της Brocare αλλά και πλήθος πελατών.

Διαβάστε Επίσης No Content Available

Η Brocare Insurance, εταιρεία της οικογένειας Ορφανού, ιδρύθηκε το 1996 και σήμερα αριθμεί 75 συνεργάτες, εκ των οποίων οι 50 διατηρούν αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία. Από το 2023, η Brocare έχει προχωρήσει σε 14 εξαγορές ασφαλιστικών γραφείων, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της, μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τρεις εξαγορές.

Η κα Ελένη Κουτουλέα, νέα συνεργάτης της Brocare Insurance, αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές, εργάστηκε σε μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε ως ασφαλιστικός πράκτορας. Σήμερα αναλαμβάνει, με τη στήριξη της Brocare, την ανάπτυξη της δραστηριότητας στην περιοχή της Μάνης, η οποία παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική.

Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων με ειλικρίνεια, επαγγελματισμό και συνέπεια, τιμώντας τις αξίες που καθοδηγούν την Brocare Insurance για σχεδόν τρεις δεκαετίες.