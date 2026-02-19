Με Bronze βραβείο διακρίθηκε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στα Boussias Event Awards 2026 για την ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης 2025 με τίτλο «Ασφαλίζοντας το Μέλλον», η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη THEASIS Creative Events Agency.

Η διάκριση στην κατηγορία «Brand Experience by Sector – Services (Banking, Insurance & Financial)» αναγνωρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό ενός κορυφαίου θεσμικού γεγονότος του ασφαλιστικού κλάδου και τη μετατροπή του σε μια σύγχρονη εμπειρία με ενιαία ταυτότητα και σαφή αφηγηματικό άξονα.

Η εκδήλωση που βραβεύτηκε, πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2025 στο Ωδείο Αθηνών, συγκεντρώνοντας περίπου 400 εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς, της Πολιτείας και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας. Με κεντρικό μήνυμα «Ασφαλίζοντας το Μέλλον», η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης ανέδειξε τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως πυλώνα σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΑΕΕ να εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο ο ασφαλιστικός κλάδος συναντιέται, συζητά και διαμορφώνει το μέλλον με όραμα, συνέπεια και κοινωνική υπευθυνότητα.