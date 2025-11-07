

Με στόχο να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στον κόσμο της ασφάλισης, η Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε στα Business Days 2025, μια ημέρα αφιερωμένη στη γνωριμία φοιτητών και νέων αποφοίτων (από διαφορετικές σχολές και ειδικότητες), με έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς.

Σε συνεργασία με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, η εταιρεία υποδέχθηκε 45 νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο της ασφάλισης σε μια οικονομία που αλλάζει, αλλά και για τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, καινοτομίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει ο κλάδος. Μέσα από παραδείγματα και συζήτηση με τους συμμετέχοντες, ανώτερα στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ο Chief Sales Officer, ο Chief Technology Officer, στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Ομάδας ESG & Compliance, παρουσίασαν τη στρατηγική, τις αξίες και το όραμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία στη σύγχρονη κοινωνία. Η εμπειρία εμπλουτίστηκε με case studies που σχεδιάστηκαν ειδικά για τη δράση.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες κι εργάστηκαν πάνω σε πραγματικές επιχειρησιακές προκλήσεις, σχετικές με την τεχνολογία, την επικοινωνία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά και τις πρωτοβουλίες ESG της εταιρείας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη, επιδεικνύοντας εντυπωσιακές επικοινωνιακές και συμπεριφορικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα να προσεγγίζουν σύνθετα ζητήματα με δημιουργικό τρόπο. Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η προσομοίωση συνέντευξης εργασίας, μια διαδραστική άσκηση που βοήθησε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία επιλογής στελεχών και να λάβουν άμεση ανατροφοδότηση από έμπειρα

στελέχη της εταιρείας.



Με αφορμή τη διοργάνωση, η κα Ντάλια Τόμπρου, CHRO της εταιρίας, ανέφερε «Στην Εθνική Ασφαλιστική πιστεύουμε στη δύναμη της νέας γενιάς και στη σημασία να της προσφέρουμε το χώρο και τα εφόδια για να αναδείξει το ταλέντο και τις ιδέες της. Η σημερινή εμπειρία μάς υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να συναντάς νέους ανθρώπους με φρέσκια σκέψη, πάθος για μάθηση και διάθεση για πρόοδο. Ευελπιστούμε αυτή η ημέρα να αποτέλεσε έμπνευση και σημείο εκκίνησης για όμορφες επαγγελματικές διαδρομές. Εμείς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά, να ακούμε τις ανάγκες της και να δημιουργούμε ευκαιρίες για όσους θέλουν να χτίσουν το μέλλον τους

μαζί».



Με 134 χρόνια ιστορίας, η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει πως η παράδοση και η καινοτομία μπορούν να συνυπάρχουν δημιουργικά. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Business Day, συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους που θα καθορίσουν το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου.