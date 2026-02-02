

Το 2026 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 25 ετών συνεχούς παρουσίας της Carglass® στην ελληνική αγορά. Από το 2001 έως σήμερα, η εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα υπηρεσιών, την καινοτομία, την ασφάλεια οδηγών και επιβατών.

Ξεκινώντας τη δραστηριότητά της με δύο καταστήματα το 2001, η Carglass® έχει εξελιχθεί σε ηγέτη του κλάδου στην Ελλάδα, διαθέτοντας σήμερα ένα εκτεταμένο και οργανωμένο δίκτυο που απαρτίζεται από περισσότερους από 165 εξειδικευμένους εργαζομένους, 19 εταιρικά καταστήματα, δύο κέντρα διανομής, κινητές μονάδες εξυπηρέτησης, καθώς και περισσότερους από 170 αποκλειστικούς συνεργάτες και πιστοποιημένα συνεργαζόμενα σημεία που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά.

Η Carglass® επενδύει διαχρονικά σε τεχνολογίες αιχμής και ανθρώπινο δυναμικό. Το 2014, αποτέλεσε την 1η εταιρεία του κλάδου που εισήγαγε την υπηρεσία παραμετροποίησης συστημάτων ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού μετά από αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ. Σήμερα, η εταιρεία είναι σε θέση να παραμετροποιεί το 99,6% των οχημάτων που απαιτούν σχετική διαδικασία. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Carglass® βρίσκεται η προσέγγιση «repair first», με προτεραιότητα την επισκευή του κρυστάλλου όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον οδηγό, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

Παράλληλα, η εταιρεία χρησιμοποιεί κρύσταλλα που πληρούν προδιαγραφές ισοδύναμες με τα πρότυπα OEM, ενώ παρέχει εγγύηση ποιότητας εργασιών, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία των υπηρεσιών της. Η εμπειρία εξυπηρέτησης συμπληρώνεται από τηλεφωνική υποστήριξη 24/7/365, καθώς και από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία online προγραμματισμού ραντεβού, προσφέροντας ευελιξία και άμεση πρόσβαση στους οδηγούς. Κομβικό στοιχείο της στρατηγικής ποιότητας της Carglass® αποτελεί η πιστοποίηση από το Institute of the Motor Industry (IMI), το μοναδικό επαγγελματικό ινστιτούτο της αυτοκινητοβιομηχανίας με αρμοδιότητα αξιολόγησης και πιστοποίησης τεχνικών και υπηρεσιών.

Οι τεχνικοί της Carglass® είναι πιστοποιημένοι από το IMI τόσο για εργασίες επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων, όσο και για εργασίες παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, καθώς και για εργασίες σε ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα, η Carglass® διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες leasing στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ψηφιοποιημένες λύσεις που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης των οδηγών.



Η συμπλήρωση 25 ετών παρουσίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Carglass® στην επιχειρησιακή αριστεία, στην τεχνολογία αιχμής και στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Με ολοκληρωμένες λύσεις, πιστοποιημένους τεχνικούς και το κορυφαίο δίκτυο εξυπηρέτησης στη χώρα, η Carglass® συνεχίζει να διαμορφώνει τα πρότυπα του κλάδου, δημιουργώντας διαχρονική αξία για συνεργάτες και πελάτες.