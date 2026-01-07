Με επιτυχία και πνεύμα προσφοράς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Carglass® στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Φέτος, η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Αμυμώνη», ενισχύοντας το έργο του οργανισμού για τα παιδιά και τους ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Οι εργαζόμενοι της Carglass® είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν μοναδικά χριστουγεννιάτικα δώρα, χειροποίητα γούρια, στολίδια και είδη διακόσμησης, τα οποία δημιουργήθηκαν με μεράκι από τους ανθρώπους και τους εθελοντές της Αμυμώνης.

Η συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας ήταν για άλλη μια φορά συγκινητική, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συλλογικής προσφοράς.

Η Αμυμώνη, εδώ και δεκαετίες, προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και θεραπείες, στηρίζοντας το δικαίωμα των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες για μια ζωή με αξιοπρέπεια και αυτονομία.

Η Carglass®, μέσω της στρατηγικής «Giving Back», παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση τέτοιων αξιέπαινων πρωτοβουλιών που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Η υποστήριξη οργανισμών με ουσιαστικό έργο αποτελεί θεμελιώδη αξία για την Carglass®, καθώς η κοινωνική υπευθυνότητα βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας της. Με σταθερή δέσμευση, η εταιρεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη και στηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες.