Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Carglass® στην 31η Διεθνή Έκθεση AGROTICA 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συγκεντρώνοντας χιλιάδες επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου.



Η συμμετοχή της Carglass® στην έκθεση είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει την προτεραιότητα που δίνει η εταιρεία στην άμεση αποκατάσταση θραύσεων κρυστάλλων σε επαγγελματικά οχήματα, όπως γεωργικά και αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων, φορτηγά και οχήματα μεταφοράς. Σε αυτούς τους τομείς, όπου η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας, η Carglass® προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που μειώνουν σημαντικά τον χρόνο ακινητοποίησης των οχημάτων. Μέσα από τη συνεργασία της με πιστοποιημένους προμηθευτές, η εταιρεία εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα σε ευρεία γκάμα κωδικών κρυστάλλων, διασφαλίζοντας την ταχύτατη προμήθεια και την υψηλή ποιότητα ανταλλακτικών, ακόμη και για κρύσταλλα ειδικών προδιαγραφών.



Παράλληλα, οι εργασίες τοποθέτησης πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών της Carglass®, η οποία διαθέτει διεθνή πιστοποίηση από τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό του κλάδου της αυτοκίνησης, IMI (Institute of the Motor Industry). Η τεχνική αυτή εξειδίκευση εγγυάται την ασφαλή και αξιόπιστη αποκατάσταση των οχημάτων, διασφαλίζοντας την ταχεία επαναφορά τους σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Η Carglass® συνεχίζει να επενδύει σε τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και αξιόπιστες συνεργασίες, με στόχο την παροχή άμεσων και ποιοτικών λύσεων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη λειτουργική συνέχεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον.