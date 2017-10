Carglass®: Η Μ. Στεφανοπούλου & ο Η. Ουγιαρίδης σε νέες θέσεις

Στην ένταξη δύο νέων έμπειρων στελεχών στη Διοικητική Ομάδα προχώρησε η Carglass® Ελλάδας με την κ. Μάρθα Στεφανοπούλου να αναλαμβάνει την Εμπορική Διεύθυνση και τον κ. Ηλία Ουγιαρίδη την Οικονομική Διεύθυνση.

Η Μάρθα Στεφανοπούλου εργάζεται στην Carglass® Ελλάδας από το 2013 στη θέση της Marketing & Communications Manager έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία την εταιρική εικόνα και το Brand name της Carglass® και παράλληλα συμβάλλοντας συνολικά στη Στρατηγική της εταιρίας. Έχει σπουδάσει General Business στο Derree College ενώ απέκτησε διπλό τίτλο σπουδών BSc in Public Relations and Social Psychology στο Exeter University της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει 20 ετή εμπειρία στο χώρο της Επικοινωνίας και έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε εταιρίες Συμβούλων Επικοινωνίας αλλά και σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει εξειδίκευση στο Marketing Communication, στο Corporate Communication και στο Business Development. Στο χώρο του αυτοκινήτου εργάζεται τα τελευταία 7 χρόνια.

Ο Ηλίας Ουγιαρίδης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Ουαλίας στη Λογιστική & Χρηματοοικονομικά και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MSc στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Διαθέτει εμπειρία 18 ετών σε πολυεθνικές εταιρίες από διάφορους κλάδους, όπως είναι η Daikin Air Conditioning στην οποία υπήρξε Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και στην Shire Pharmaceuticals, στην οποία υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος & Τουρκίας πριν ενταχθεί στη Διοικητική Ομάδα της Carglass® Ελλάδας.