Σε μια διοργάνωση που ανέδειξε την τεχνική αρτιότητα και τη σημασία των νέων τεχνολογιών στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων, η Carglass® Ελλάδος πραγματοποίησε τον 10ο εσωτερικό διαγωνισμό Best of Belron® Greece. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, με μεγάλο νικητή τον Αλέξανδρο Κιάσσο, βασικό μέλος της τεχνικής ομάδας του καταστήματος της Λεωφόρου Συγγρού από το 2011.



Ο Αλέξανδρος Κιάσσος, επικρατώντας σε μια απαιτητική και πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης, εξασφάλισε το «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσει την Carglass® Ελλάδος στον παγκόσμιο διαγωνισμό Best of Belron®, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Ο θεσμός πραγματοποιείται κάθε δύο έτη από τον όμιλο Belron® και θέτει τα παγκόσμια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στον κλάδο.

Στον φετινό διαγωνισμό, τρεις τεχνικοί αναμετρήθηκαν στις κατηγορίες της επισκευής, της αντικατάστασης εμπρόσθιου παρμπρίζ και της κρίσιμης διαδικασίας παραμετροποίησης συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει του αυστηρού παγκόσμιου πρωτοκόλλου «Belron® Way of Fitting», το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια των οχημάτων μετά από κάθε εργασία. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν εργαζόμενοι της Carglass® και συνεργάτες του πανελλαδικού δικτύου.



Ο διαγωνισμός Best of Belron® αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας και της αφοσίωσης των ανθρώπων της Carglass®, αναδεικνύοντας παράλληλα τον βασικό σκοπό της εταιρείας: να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον.

Δείτε το video με τις καλύτερες στιγμές του διαγωνισμού



