

Η Carglass®, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα, πραγματοποίησε και φέτος Πασχαλινό Bazaar σε συνεργασία με τον οργανισμό «Equal Society». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, με σκοπό την ενίσχυση του έργου του οργανισμού και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων γύρω από σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.



Στο Bazaar διατέθηκαν προς πώληση χειροποίητα πασχαλινά είδη, όπως λαμπάδες και διακοσμητικά, δημιουργίες των μελών της θεατρικής ομάδας αστέγων «Walkabout», καθώς και ωφελουμένων, εθελοντών και εργαζομένων της Equal Society. Όλες οι δημιουργίες φτιάχτηκαν με μεράκι και καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες, αποδεικνύοντας πώς η τέχνη και η δημιουργικότητα μπορούν να αποτελέσουν όχημα ενδυνάμωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.



Ο οργανισμός «Equal Society», με το κεντρικό σύνθημα «Κοντά στον Άνθρωπο», δραστηριοποιείται ενεργά από το 2010, παρέχοντας υπηρεσίες και δομές στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στόχος του οργανισμού είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας, καθώς και η προώθηση της ισότητας και της ένταξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.



Για την Carglass®, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Giving Back», μέσα από το οποίο στηρίζει συστηματικά οργανισμούς και δράσεις που προσφέρουν ουσιαστικό έργο στην κοινωνία. Πιστή στο όραμά της για έναν κόσμο με περισσότερη φροντίδα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε ενέργειες που κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.