Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στα κεντρικά γραφεία της Carglass® στη Μεταμόρφωση, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Εθελοντική Αιμοδοσία της εταιρείας, στο πλαίσιο των δράσεών της για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ουσιαστικής προσφοράς προς τον άνθρωπο.



Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύεται η Τράπεζα Αίματος της Carglass®, η οποία τηρείται στο Λαϊκό Νοσοκομείο και καλύπτει ανάγκες των εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των οικογενειών τους.



Για ακόμη μία χρονιά, η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με δεκάδες εθελοντές να συμμετέχουν ενεργά στη δράση. Η συμμετοχή αυτή αντικατοπτρίζει το έντονο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και το πνεύμα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τη Carglass®. Κάθε προσφορά αίματος αποτελεί μια ουσιαστική πράξη ζωής και συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του εθνικού αποθέματος αίματος.



Σκοπός της Carglass® είναι να κάνει τη Διαφορά, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, με πραγματικό ενδιαφέρον. Η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, ενισχύοντας τη σχέση ανταποδοτικότητας τόσο με το κοινωνικό σύνολο όσο και με τους ίδιους τους εργαζομένους της.

