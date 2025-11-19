

Η Carglass®, κορυφαία εταιρεία στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων και στην παραμετροποίηση καμερών ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ποιότητα και την οδική ασφάλεια, διαθέτοντας το πιο ολοκληρωμένο και τεχνολογικά προηγμένο δίκτυο παραμετροποίησης ADAS στην Ελλάδα.



Σε μια εποχή όπου τα Συστήματα Υποβοήθησης Οδήγησης εξελίσσονται ταχύτατα, η ασφαλής και ακριβής παραμετροποίησή τους μετά την αντικατάσταση παρμπρίζ είναι ζωτικής σημασίας. Η Carglass® επενδύει συστηματικά σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εκπαίδευση, παραμένοντας σταθερή στη δέσμευσή της για την ενεργητική ασφάλεια οδηγών και επιβατών. Έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εξοπλισμό παραμετροποίησης ADAS, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της προσήλωση στην ασφάλεια.



Χάρη σε στοχευμένες επενδύσεις που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης – μεταξύ των οποίων διαγνωστικά εργαλεία BOSCH και HELLA GUTMANN, καθώς και η τεχνολογία AsTech® – η Carglass® μπορεί να πραγματοποιεί παραμετροποίηση ADAS στο 99,6% των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Αυτή η κορυφαία κάλυψη διασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια στη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας.

Το ποσοστό αυτό επιτυγχάνεται και μέσω της αξιοποίησης της παγκόσμιας βάσης δεδομένων της Belron®, μητρικής εταιρείας της Carglass®, η οποία ανανεώνεται κάθε μήνα και διατίθεται αποκλειστικά στο δίκτυό της. Το 2025, ο Όμιλος Belron® έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 4 εκατομμύρια παραμετροποιήσεις ADAS διεθνώς, αποδεικνύοντας τη βαθιά τεχνογνωσία του σε παγκόσμιο επίπεδο.



Η BOSCH αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους συστημάτων ADAS και λύσεων παραμετροποίησης για κατασκευαστές οχημάτων διεθνώς, με την οποία η Belron® διατηρεί στρατηγική συνεργασία, ενισχύοντας περαιτέρω την τεχνική επάρκεια και εξειδίκευση του δικτύου της Carglass®. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Carglass® ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις απαιτήσεις των σύγχρονων διαδικασιών παραμετροποίησης ADAS, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε παραμετροποίηση.



Στην Ελλάδα, η Carglass® διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 53 σημείων εξυπηρέτησης που προσφέρουν την υπηρεσία παραμετροποίησης ADAS, εξοπλισμένα με συνολικά 67 διαγνωστικά μηχανήματα. Έτσι ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων από ένα οχημάτων ταυτόχρονα, γρήγορα και με άριστη ποιότητα υπηρεσιών.



Παράλληλα, η Carglass® προετοιμάζει την ενσωμάτωση και κινητών διαγνωστικών μηχανημάτων παραμετροποίησης BOSCH στο δίκτυό της, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή της ευελιξία και την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των οδηγών.

Η εταιρεία αποτελεί το μοναδικό δίκτυο του κλάδου στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από το Institute of the Motor Industry (IMI), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη διεθνής μεθοδολογία στην παραμετροποίηση ADAS , με αντίστοιχη πιστοποίηση και για τους τεχνικούς της.

Μετά από κάθε παραμετροποίηση, η Carglass® παρέχει πιστοποιητικό ορθής παραμετροποίησης, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια στους οδηγούς.



Επιπλέον, τηρούνται με ακρίβεια όλα τα απαραίτητα αρχεία κάθε παραμετροποίησης, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η Carglass® προσφέρει υπηρεσίες παραμετροποίησης ADAS στην Ελλάδα από το 2014, έχοντας ήδη παραμετροποιήσει 33.500 οχήματα, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική της προσήλωση στην καινοτομία και την ασφάλεια. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις των οχημάτων. Ειδικότερα σε επίπεδο τεχνογνωσίας, η στρατηγική συμβολή του τμήματος R&D της Belron® διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες παραμετροποίησης ADAS παραμένουν στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων, ενισχύοντας τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.