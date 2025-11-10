Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνάντηση των CEOs του Ομίλου Unilink – Acrisure CEE, με τη Mega Brokers να αναλαμβάνει τη διοργάνωση, τον συντονισμό και τη φιλοξενία του συνεδρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι επικεφαλής εταιρειών του Ομίλου από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Μολδαβία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία ανταλλάσσοντας στρατηγικές ιδέες, εμπειρίες και οράματα ανάπτυξης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.



Η Unilink αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έχοντας αναπτυχθεί δυναμικά από το 2012. Διαχειρίζεται περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ σε ασφάλιστρα, διαθέτει 3.000 φυσικά καταστήματα και απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. Στις χώρες δραστηριοποίησής της κατέχει ηγετική θέση με διψήφια μερίδια αγοράς σε αρκετές από

αυτές.



Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, η συνάντηση του regional meeting πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Mega Brokers όπου συζητήθηκε το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες του 2026. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Αντιπρόεδρο του Insurance Europe με αντικείμενο τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την εξέλιξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κανονιστική συμμόρφωση σε περιφερειακό επίπεδο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία και την κοινή προσήλωση όλων των εταιρειών του Ομίλου στους στόχους ανάπτυξης, καινοτομίας και βιώσιμης προόδου.