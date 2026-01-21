Έναν μεγάλο χαμένο και δύο κερδισμένους στα δίκτυα διανομής ανέδειξε το εννεάμηνο του 2025, κρίνοντας από την δυναμική που είχαν διαμεσολαβούντες στη διάθεση προϊόντων του κλάδου Ζωής.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα κανάλια των τραπεζών φαίνεται πως έχασαν το 5,9% των πωλήσεων που είχαν πετύχει στο εννεάμηνο του 2024, μειώνοντας την παραγωγή τους στις ατομικές ασφαλίσεις από το 911 εκατ. ευρώ στα 855 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, Στις ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν άνοδο 17,2%, όμως αφορούσε παραγωγή με μικρή δυναμική, καθότι η συνολική αξία της διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ.

Στους κερδισμένος του εννεαμήνου του 2025 κατατάσσονται τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας που αύξησαν την παραγωγή τους στις ατομικές ασφαλίσεις κατά 18,8% στα 322 εκατ. ευρώ, όπως και κατά 13,1% στα 224 εκατ. ευρώ στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Κερδισμένα ήταν επίσης τα δίκτυα και οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, που αύξησαν επίσης την παραγωγή τους κατά 4,6% στις ατομικές ασφάλισης τα 656 εκατ. ευρώ και στις ομαδικές ασφαλίσεις κατά 2% στα 55 εκατ. ευρώ. Αν και με μικρότερο όγκο παραγωγής, οι μεσίτες ασφαλίσεων αύξησαν επίσης την παραγωγή τους κατά 11,8% στα 8 εκατ. ευρώ στις ατομικές ασφάλισης κατά 4% στα 55 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις.