Χωρίς ιδιωτική σύνταξη τo 98% των πολιτών

Οι Έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν ποια είναι η δημόσια σύνταξη που τους αναλογεί και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98% δεν έχουν προνοήσει για ιδιωτική σύνταξη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το επίπεδο διαβίωσης και το μελλοντικό οικονομικό τους σχεδιασμό.

Όπως αποκαλύπτεται από έρευνα που έκανε το Κέντρο Έρευνας της Interamerican 8 στους 10 πολίτες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν οι παροχές που έχουν από την κοινωνική ασφάλιση τους ικανοποιούν και αν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όταν σταματήσει η επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Και αυτό είναι ενδεικτικό της άγνοιας και της έλλειψης εκπαίδευσης και πληροφόρησης που έχουν οι πολίτες για τη συνταξιοδότησή τους. Όπως επισημαίνει ο Νίκος Φίλιππας, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Θα απαιτηθεί χρηματοοικονομική εκπαίδευση και γνώση, πειθαρχία, αλλαγή νοοτροπίας τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και αποταμίευσης, αλλά και ροπής προς εργασία» .

Το κενό στο συνταξιοδοτικό αλφαβητισμό των Ελλήνων που αναδεικνύεται μέσα από την έρευνα της Interamerican και οι συνεχείς μεταβολές που υφίστανται στην Ελλάδα στην κοινωνική ασφάλιση καθιστούν επιτακτική περισσότερο από ποτέ τη συντεταγμένη δράση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εκπαίδευση και την ενημέρωση του πολίτη ώστε να μπορεί να οδηγηθεί σε ορθές επιλογές σε ένα ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Αξίζει να αναφερθεί πως μόλις το 14% που πήρε μέρος στην έρευνα αναφέρουν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι, το 3% πολύ ικανοποιημένοι και 1% καθόλου ικανοποιημένοι. Επίσης με το 24% των πολιτών να έχουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το 73% αυτού του ποσοστού να είναι στην υγεία μόλις το 2% έχει φροντίσει να αποκτήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για να εξασφαλίσει το μέλλον του.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ευρήματα της έρευνας που δείχνουν την εμπιστοσύνη που έχει ο πολίτης προς την πολιτεία για τη συνταξιοδότηση του και την πρόθεση που υπάρχει για τον προσανατολισμό σε ιδιωτικές λύσεις. Έτσι ούτε 2 στους δέκα Έλληνες δε δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κοινωνική ασφάλιση ενώ το 54% επιθυμεί να συνδυάσει τις παροχές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρει η Interamerican που εκπόνησε την έρευνα “οι κοινωνίες στις περισσότερες δυτικές χώρες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, προσαρμόζοντας εδώ και δεκαετίες τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους και περνώντας από τα αναδιανεμητικά (pay as you go) στα συστήματα κεφαλαιοποίησης, ενώ παράλληλα έχουν εισαγάγει νέα προϊόντα, όπως είναι διάφοροι τύποι ιδιωτικών λογαριασμών συνταξιοδότησης (IRAS) με σοβαρά φορολογικά κίνητρα για αποταμίευση και μακροχρόνιες επενδύσεις.

Ο ρόλος των ασφαλιστικών συμβούλων – financial planners στον αποτελεσματικό συνταξιοδοτικό προγραμματισμό (retirement planning) καθίσταται, πλέον, και εδώ καθοριστικός”.