Και φέτος η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – EEA βρέθηκε, αυτές τις γιορτινές ημέρες, κοντά σε παιδιά και ενήλικες που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελεί δύναμη κοινωνικής συνοχής.

Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, αντιπροσωπεία της Διοίκησης του ΕΕΑ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, επισκέφθηκε τέσσερις δομές, προσφέροντας δώρα, χαμόγελα και ευχές σε μικρούς και μεγάλους.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 18/12 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον Παιδικό Σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και την «Εστία» – Κέντρο φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση στο Νέο Ψυχικό, ενώ την Παρασκευή 19/12 η δράση συνεχίστηκε στον Παιδικό Σταθμό «Οι Φίλοι του Παιδιού» στο Μεταξουργείο και στο Ζάννειο Ίδρυμα στον Πειραιά.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε:

«Τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν τι έχει πραγματικά αξία: η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ανθρώπινη παρουσία. Για όλους εμάς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η κοινωνική προσφορά δεν είναι υποχρέωση, είναι επιλογή. Θέλουμε και είμαστε δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα εκείνους που μας χρειάζονται και στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και πίστης σε ένα καλύτερο αύριο».

Στις επισκέψεις παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων, ενώ παιδιά, φιλοξενούμενοι και υπεύθυνοι των δομών μοιράστηκαν δημιουργίες, ευχές και συγκινητικές στιγμές με τα μέλη της Διοίκησης.

Το ΕΕΑ συνεχίζει σταθερά το έργο κοινωνικής προσφοράς που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, στηρίζοντας δομές και ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με πίστη ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμέλιο μιας πιο δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας.