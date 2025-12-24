Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε και φέτος, στα κεντρικά γραφεία της στη Νέα Σμύρνη, ένα χριστουγεννιάτικο bazaar, ανοιχτό για το κοινό, με τη συμμετοχή δύο φορέων που εργάζονται αδιάκοπα για την προστασία και την ευημερία των παιδιών: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τα «Παιδικά Χωριά SOS».

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, το κτίριο της εταιρείας στη Λεωφόρο Συγγρού 217 φόρεσε από νωρίς τα γιορτινά του. Εργαζόμενοι, συνεργάτες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν χριστουγεννιάτικα δώρα, γούρια, στολίδια και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες που, με πολύ μεράκι, είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι των δύο οργανισμών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει καθημερινά, 365 μέρες τον χρόνο, να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και υποστήριξης σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, με στόχο ένα περιβάλλον ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών.

Τα «Παιδικά Χωριά SOS» προσφέρουν σταθερή οικογενειακή φροντίδα και προγράμματα υποστήριξης για παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, δημιουργώντας συνθήκες σταθερότητας και προστασίας στην πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής τους.