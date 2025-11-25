Τα 7 χρόνια δυναμικής παρουσίας και ανάπτυξης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά όπως επίσης και τα νέα της γραφεία, γιόρτασε την προηγούμενη εβδομάδα η COFACE Greece, η Ασφαλιστική εταιρεία με εξειδίκευση στην Ασφάλιση Πιστώσεων.

Το παρών στην εκδήλωση, πέρα από τους συνεργάτες της εταιρείας, το διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφους και φίλους έδωσε τόσο ο Pietro Vargiu, Country Manager της Coface Ιταλίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι και υπεύθυνος για το επιχειρηματικό μοντέλο της COFACE στην Ελλάδα αλλά αλλά και η Communication Director του ομίλου, κ. Antonella Vona όπως επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Στο λόγο της, η General Manager της COFACE στην Ελλάδα, Μαρία Παπαζαρκάδα, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία μετά από 7 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο έχοντας κατακτήσει και ξεπεράσει το 20% του μεριδίου αγοράς στις ασφαλίσεις πιστώσεων. Ένα μερίδιο που αναπτύχθηκε με γνώμονα, η Ασφαλιστική με το know how που διαθέτει αλλά και τα εργαλεία/ προιόντα της, να βοηθήσει την Ελληνική Οικονομία να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. «δεν μας ενδιαφέρει αν καεί ένα εργοστάσιο να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά – αυτό το θεωρούμε δεδομένο, στόχος μας είναι να προφυλάξουμε, να πληροφορήσουμε, να αποτρέψουμε τη ζημιά και να δώσουμε την ευκαιρία στον οποιοδήποτε οφειλέτη που βρίσκετε σε καθεστώς δυσχέρειας – αποτέλεσμα ενός απρόοπτου γεγονότος -, να ανακάμψει». Δήλωσε μεταξύ άλλων.

Παίρνοντας το λόγο, ο Pietro Vargiu δήλωσε

«Ξεκινήσαμε από το μηδέν πριν επτά χρόνια στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Φτάσαμε μαζί στο 20% της αγοράς και σας ευχαριστουμε για αυτό. Δεσμευόμαστε στο να υποστηρίζουμε τις Ελληνικές εταιρείες – πελάτες μας – όπως επίσης και τους συνεργάτες μας σε ένα αντικειμενικά πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο εγχώρια όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα ήρθαμε για να μείνουμε, έχουμε επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό που τους εμπιστευόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο μ’αρέσει η ελληνική νοοτροπία καθώς μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά, να ανταλλάσσουμε απόψεις να συμφωνούμε αλλά και να διαφωνούμε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και χαίρομαι που έχουμε τη Μαρία στη διοίκηση της εταιρείας στην Ελλάδα»