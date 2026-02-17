Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας παρουσιάζει διακυμάνσεις ενόψει του 2026. Αναμένουμε ανάπτυξη +2,6% φέτος – μια πολύ μικρή μείωση σε σχέση με το +2,8% το 2025 – παρά το διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από επίμονους γεωπολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Coface έχει πραγματοποιήσει 7 αλλαγές στην αξιολόγηση κινδύνου χώρας (6 αναβαθμίσεις) και 9 αλλαγές στην αξιολόγηση του τομέα (7 αναβαθμίσεις).

Βασικά στοιχεία:

+2,6%: προβλεπόμενη παγκόσμια ανάπτυξη το 2026

+3,9%: αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου το 2025

+15%: αύξηση των εταιρικών αφερεγγυοτήτων στις ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του 2025

Το 2025 κατέδειξε την ανθεκτικότητα της παγκοσμιοποίησης

Το 2025 ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, καθώς η ιστορία σημείωσε άνοδο, ταυτόχρονα λόγω της αναταραχής και της σταθεροποίησης της παγκόσμιας ανάπτυξης, η οποία ήταν σύμφωνη με την αρχική μας πρόβλεψη ανάπτυξης +2,8%. Το παράδοξο αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί από δύο κύριους παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι το σοκ για την παγκόσμια οικονομία δεν ήταν ένα μικρό μέρος της προηγούμενης αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς. Ο δεύτερος είναι η ικανότητα προσαρμογής των εταιρειών, ιδίως εκείνων με διεθνή εστίαση, επιβεβαιώνοντας (αν χρειαζόταν κάτι τέτοιο) ότι η παγκοσμιοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί μια ισχυρή δυναμική που τροφοδοτείται από ισχυρές -και αδυσώπητα αλληλεξαρτώμενες- δυνάμεις.

Το 2026 ξεκινά υπό ισχυρή πίεση

Το 2026 ξεκίνησε υπό ένα μεγάλο σύννεφο αβεβαιότητας, συχνά παρουσία συντριπτικών κινδύνων. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν υλοποιηθεί, όπως έδειξαν πρόσφατα γεγονότα στη Λατινική Αμερική, το Ιράν και τη Γροιλανδία. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι έχουν αναδυθεί λόγω των επιπέδων χρέους και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των περισσότερων περιουσιακών στοιχείων σε ένα ασταθές περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι είναι, επίσης, αρκετοί με τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ και την διαρκώς παρούσα απειλή περαιτέρω εμπορικών συγκρούσεων, εν μέσω κλιμάκωσης του διεθνούς ανταγωνισμού και αποδυνάμωσης της παγκόσμιας συνεργασίας. Ο κοινωνικός και πολιτικός κίνδυνος διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό σε πολλές χώρες, που εκδηλώνεται με βαθιά δυσαρέσκεια σε αυξανόμενα τμήματα του πληθυσμού, ιδίως στην Ευρώπη. Για να μην αναφέρουμε, φυσικά, τους διάχυτους και εντεινόμενους κινδύνους για την υγεία και το κλίμα.

Η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται, αλλά συνεχίζει να αντέχει

Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι άνισες. Στις ΗΠΑ, η πρόβλεψη για ανάπτυξη +2,2% υποστηρίζεται από τη διαρκώς σταθερή κατανάλωση, παρά τη σημαντική αύξηση των πτωχεύσεων στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 (+15%). Στην ευρωζώνη, η δραστηριότητα αναμένεται να φτάσει περίπου το +1%, τροφοδοτούμενη από την ανάκαμψη της Γερμανίας χάρη σε ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο, ενώ η Γαλλία – πιεσμένη από ένα δημόσιο έλλειμμα που παραμένει πεισματικά πάνω από το 5% του ΑΕΠ – θα πρέπει να σταθεροποιηθεί περίπου στο +0,9%. Η Κεντρική Ευρώπη έχει επιδείξει μια πολύ πιο ισχυρή δυναμική, με επικεφαλής την Πολωνία (+3,8%). Στην Ασία, η ανάπτυξη της Κίνας θα επιβραδυνθεί στο +4,4% και θα επηρεάσει αρνητικά την περιφερειακή δυναμική, ενώ η απόδοση της Νοτιοανατολικής Ασίας χαρακτηρίζεται από άνιση ανθεκτικότητα. Αντίθετα, η Ινδία έχει επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως παγκόσμιας κινητήριας δύναμης ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις προληπτικές δημόσιες πολιτικές, με πρόβλεψη ανάπτυξης +6,1%.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου προβλέπεται να συρρικνωθούν από 68 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι Brent το 2025 σε περίπου 60 δολάρια ΗΠΑ, αντανακλώντας μέτρια ανάπτυξη που οφείλεται στη ζήτηση και σημαντική αύξηση της προσφοράς. Παρά τα πιθανά επεισόδια αστάθειας που προκαλούνται από γεωπολιτικές συνθήκες, οι τιμές της ενέργειας θα πρέπει να είναι σχετικά ουδέτερες ως προς τον πληθωρισμό, ο οποίος συνεχίζει να υποχωρεί στις περισσότερες περιοχές.

Το παγκόσμιο εμπόριο ξεπερνά τις προσδοκίες

Παρά τις ανησυχίες που προκλήθηκαν από τις δασμολογικές επιθέσεις των ΗΠΑ, το παγκόσμιο εμπόριο εξέπληξε αρκετούς το 2025, με αύξηση 3,9% στον όγκο συναλλαγών λόγω των ισχυρών εισαγωγών από τις ΗΠΑ και αύξηση των τελωνειακών δασμών των ΗΠΑ, η οποία τελικά αποδείχθηκε χαμηλότερη από ό,τι αρχικά φοβόταν. Ο πραγματικός μέσος δασμολογικός συντελεστής ανήλθε στο 9,4% τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με το αναμενόμενο 36% στο αποκορύφωμα των εντάσεων με την Κίνα.

Το Βιετνάμ ωφελήθηκε σημαντικά από την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας (+43% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2025), ενώ η Ευρώπη έχει σταθεροποιήσει το εξωτερικό της εμπόριο. Αναμένεται σταδιακή επιβράδυνση για το 2026, παράλληλα με την πτώση των ναύλων λόγω της πλεονάζουσας χωρητικότητας και της πιθανής επαναλειτουργίας των παραδοσιακών θαλάσσιων οδών.

Κίνδυνος χώρας: 7 αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων 6 αναβαθμίσεων

🔼 Αναβαθμίσεις

Χιλή ( A 4 → A 3): αυξανόμενες επενδύσεις σε χαλκό και ενέργεια, υποστηριζόμενες από ένα σταθεροποιημένο θεσμικό περιβάλλον.

αυξανόμενες επενδύσεις σε χαλκό και ενέργεια, υποστηριζόμενες από ένα σταθεροποιημένο θεσμικό περιβάλλον. Πολωνία ( A 4 → A 3): ισχυρή επενδυτική δυναμική χάρη στα κονδύλια της ΕΕ και τη διαρκώς σταθερή κατανάλωση των νοικοκυριών. Σουηδία (A3 → A2): ανθεκτική ιδιωτική ζήτηση και βελτίωση της αγοράς εργασίας, υποστηριζόμενη από επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

ισχυρή επενδυτική δυναμική χάρη στα κονδύλια της ΕΕ και τη διαρκώς σταθερή κατανάλωση των νοικοκυριών. Σουηδία (A3 → A2): ανθεκτική ιδιωτική ζήτηση και βελτίωση της αγοράς εργασίας, υποστηριζόμενη από επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Κύπρος ( A 4 → A 3): ρεκόρ τουριστικής επίδοσης και κονδύλια της ΕΕ που ενισχύουν τη δραστηριότητα.

ρεκόρ τουριστικής επίδοσης και κονδύλια της ΕΕ που ενισχύουν τη δραστηριότητα. Μπαρμπάντος ( C → B ): αποτελεσματική δημοσιονομική εξυγίανση και συνεχής μείωση του χρέους που υποστηρίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα.

αποτελεσματική δημοσιονομική εξυγίανση και συνεχής μείωση του χρέους που υποστηρίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα. Εκουαδόρ (D → C): σταθερή ανάκαμψη μετά την ενεργειακή κρίση του 2024, υποστηριζόμενη από δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και υποστήριξη από το ΔΝΤ.

🔽 Υποβαθμίσεις

Σενεγάλη (B → C): δημοσιονομική ολίσθηση και μη βιώσιμο χρέος που περιπλέκουν τις συζητήσεις με το ΔΝΤ.