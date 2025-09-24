Σε συνέχεια της από 20 Μαΐου 2025 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Γ’ Διανομή του Κλάδου Ζωής (κλάδου ΙΙΙ),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 23 Σεπτεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 1.498.272,10 €, για 1.368 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942, 211 4111856