Με την από 22.05.2023 ανακοίνωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας Commercial Value, ανακοινώθηκε η έναρξη διενέργειας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος όπως αυτή καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Σε συνέχεια της ενέργειας αυτής η εκκαθάριση αναφέρει ότι ” ότι θα ξεκινήσει η διενέργεια δεύτερης διανομής προς εξόφληση των ως άνω δικαιούχων. Οι καταβολές ποσών προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση.

Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου) ή δεν ισχύει ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει κλείσει). Σε αυτή την περίπτωση τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομίζονται μέχρι 12.12.2025.

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και εν γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει.

Πληροφορίες : www.aspispronia.gr, Τηλ : 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 2107210327, 2107210689, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό), email : info@aspisliquidation.gr“.