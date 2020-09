Το οχήματά μας γίνονται όλο και πιο έξυπνα όπως και τα κινητά μας. Πόσο ασφαλείς όμως θα είμαστε όταν τα μέσα μετακίνησης θα είναι μέρος ενός συνδεδεμένου κόσμου και κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες που πλέον ενσωματώνονται οχήματα μας καθιστούν εκτεθειμένους σε hackers;

To ερώτημα αυτό απαντήθηκε στο 8th Allianz Motor Day στο οποίο μίλησαν ο Hans Adlkofer, Sr. Vice president Automotive Systems, ο Dr. Claudius Leifbritz, Μέλος του ΔΣ στην Allianz Partners και CEO Automotive, ο Frank Sommerfeld, CEO Allianz Versicherungs-AG and Member of the Board of Management of Allianz Deutschland AG, στελέχη της Allianz στον κλάδο οχημάτων και ειδικοί στην τεχνολογία και τα συστήματα διαδικτυακής ασφάλειας.

γράφει ο Νίκος Μωράκης

Αυτό που πρότειναν οι ομιλητές του συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου πληροφοριών και διαχείρισης της ασφάλειας των συνδεδεμένων οχημάτων το οποίο θα παρακολουθεί τις τάσεις στο συγκεκριμένο θέμα και θα εξυπηρετεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κλάδους που σχετίζονται. Παράλληλα πρέπει προσεκτικά, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των χρηστών και χωρίς να γίνεται έκθεση των προσωπικών δεδομένων τους, να αξιοποιούνται τα δεδομένα των κυβερνοεπιθέσεων για την καλύτερη μελλοντική αντιμετώπισή τους. Το 2023 αναμένεται να υπάρχουν 110 εκατ. συνδεδεμένα οχήματα στην Ευρώπη όταν το 2018 ήταν 37.000.000

Όπως ανέφερε ο Claudius Leifbritz, “η Allianz Automotive είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή ασφαλιστικών και λοιπών σχετικών υπηρεσιών στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μετακινήσεων γενικά. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα νέο κεφάλαιο προς συζήτηση και έρευνα που βασίζεται σε τέσσερις άξονες.

Συνδεσιμότητα (Connectivity),

Αυτοκινούμενα οχήματα (Autonomous),

Κοινόχρηστη χρήση (Shared) και

Ηλεκτροκίνηση (Electric).

Ειδικά στην περίπτωση της Συνδεσιμότητας παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των ευκαιριών που δημιουργούνται αλλά και της προστιθέμενης αξίας του να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τα συνδεδεμένα οχήματα”.

Παραμετρική και εξατομικευμένη ασφάλιση

Καθώς τα οχήματα ολοένα και περισσότερο θυμίζουν έξυπνες συσκευές τηλεφώνου, η ασφάλισή τους στο μέλλον θα είναι πολύ πιο έξυπνη και στοχευμένη απ’ ότι είναι σήμερα, ανέφερε ο κ. Frank Sommerfeld. “Οι ασφαλισμένοι πλέον όχι μόνο απαιτούν και ζητούν να διαμορφώνονται τα ασφάλιστρά τους με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε αλλά και να τους έχουμε έτοιμες ολιστικές λύσεις με βάση αυτά τα δεδομένα. Η απλοποίηση και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη έχει γίνει πλέον όσο σημαντική είναι και η αξιολόγηση του εκάστοτε κινδύνου με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε. Σκοπός μας είναι να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου μας με σκοπό να μετακυλήσουμε την ευθύνη από εκείνον σε εμάς.”

Όπως εξήγησε “με τη βοήθεια δεδομένων που ήδη αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες – όπως την αυτόματη ενημέρωση/κλήση ασθενοφόρου και αστυνομίας σε περίπτωση τροχαίου αλλά και της ψηφιακής καταγραφής των υλικών ζημιών. Mε τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαμορφώνουμε τα ασφάλιστρα των ασφαλισμένων μας έτσι ώστε να πληρώνουν για τις πραγματικές τους ανάγκες και κινδύνους.

Για παράδειγμα:

Τον τελευταίο χρόνο στην Ολλανδία, σε συνδυασμό με την bmw δουλεύουμε μια ασφαλιστική κάλυψη την οποία οι ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν και πληρώνουν μόνο όταν μετακινούν το όχημά τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι περισσότεροι από τους μισούς μας πελάτες έχουν επιλέξει αυτό τον τρόπο ασφάλισης. Ένα παράδειγμα το οποίο μας δείχνει την τάση που υπάρχει και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε στην τηλεματική σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας. Παρομοίως στη Γερμανία έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε μια νέα – καθαρά ψηφιακή διαχείριση απαιτήσεων και μια προσέγγιση ιδιοποίησης απώλειας ή ζημίας καθαρά ψηφιακά σε συνεργασία με το κέντρο ερευνών και τεχνολογίας της Allianz και την Allianz Γερμανίας. Προσφέρουμε επίσης συνδεδεμένες υπηρεσίες όπως το eCall και την ψηφιακή οδική βοήθεια με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και την εμπειρία του ασφαλισμένου”.

Ο ρόλος της κυβερνοασφάλειας στη συνεργασία μας με τρίτους συνεργάτες

Σχετικά με τον κόσμο του διαδικτύου και τις συνεχείς αλλαγές που υφίσταται, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ότι “γνωρίζοντας καλά τη σημασία του, η προστασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας από εξωτερικούς ψηφιακούς κινδύνους και επιθέσεις είναι βασική μας προτεραιότητα ειδικά στα project που εμπλέκονται και τρίτοι συνεργάτες. Εξασφαλίζουμε ότι οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας εφαρμόζονται στις συσκευές που εγκαθίστανται στα οχήματα με σκοπό τη συλλογή δεδομένων – όπως επίσης ζητάμε από τους συνεργάτες μας να εφαρμόζουν και οι ίδιοι στο ίδιο επίπεδο με το δικό μας. Οι μέθοδοί μας είναι απόλυτα συνυφασμένοι με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (General Data Protection Regulation GDPR) και η συλλογή δεδομένων γίνεται εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συναινέσει στη συλλογή τους”.

Ασφαλιστική κάλυψη το χακάρισμα σε συνδεδεμένα οχήματα

Η περίπτωση ψηφιακής επίθεσης σε συνδεδεμένα οχήματα θεωρείται ρίσκο το οποίο οι Ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν και θέλουν να καλύπτουν – όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Allianz που πολλές θυγατρικές της ασφαλίζουν μέσω της αστικής ευθύνης, μικτής ασφάλισης ή ασφάλισης κλοπής τις περιπτώσεις τραυματισμού του οδηγού ή τρίτων, ιδίων ζημιών στο όχημα ή ζημιάς σε τρίτους, αποτέλεσμα χάκινγκ.

Η επίθεση από χάκερς, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε συνδεδεμένο οικοσύστημα είναι απίθανη. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί με τους κλάδους της ενέργειας και των logistics, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους επίθεσης από κυβερνοεγκληματίες.

Όσον αφορά το ποιος φέρει την ευθύνη, επισημάνθηκε στο συνέδριο ότι ευθύνη φέρουν και οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε περίπτωση χακαρίσματος, ακόμα περισσότερο αν η επίθεση γίνει σε κεντρική πλατφόρμα ή server με αποτέλεσμα να επηρεαστούν εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα.