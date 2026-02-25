Η Contract Α.Ε., στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου συνεργατών Υλοποίηση στρατηγικών πωλήσεων και στόχων ανάπτυξης Παρακολούθηση της απόδοσης συνεργατών και τη συνεχή καθοδήγησή τους

Απαραίτητα Προσόντα

Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες Δυναμική και θετική προσωπικότητα

Παροχές

Υψηλές Αμοιβές και Εξαιρετικά Bonus Απόδοσης Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με έμφαση στην υποστήριξη και την ανάπτυξη των στελεχών

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό σας ,στο [email protected]και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια με βάση τον κανονισμό Ε.Ε. 2016/679, GDPR, και γενικώς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.