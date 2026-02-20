Η Contract Α.Ε., στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου συνεργατών
- Υλοποίηση στρατηγικών πωλήσεων και στόχων ανάπτυξης
- Παρακολούθηση της απόδοσης συνεργατών και τη συνεχή καθοδήγησή τους
Απαραίτητα Προσόντα
- Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο
- Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
- Δυναμική και θετική προσωπικότητα
Παροχές
- Υψηλές Αμοιβές και Εξαιρετικά Bonus Απόδοσης
- Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
- Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με έμφαση στην υποστήριξη και την ανάπτυξη των στελεχών
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό σας ,στο [email protected]και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια με βάση τον κανονισμό Ε.Ε. 2016/679, GDPR, και γενικώς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Leave a Reply