Στην Πράγα της Βελούδινης Επανάστασης, του Κούντερα και του Κάφκα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας, πραγματοποιήθηκε το ταξίδι επιβράβευσης του Διαγωνισμού Πωλήσεων, αποκλειστικά για τον Κλάδο Ζωής και Υγείας Cover Insurance – Eurolife FFH 2024.



Οι συνεργάτες της Cover Insurance, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο «Μικρό μέρος» (Μάλα Στράνα) και να περιηγηθούν στα μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι. Η επίσκεψη στο Τσέσκυ Κρούμλοβ, τη δεύτερη ομορφότερη πόλη της χώρας μετά την Πράγα, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Μολδάβα, με τα γραφικά σοκάκια, τα εντυπωσιακά γοτθικά και αναγεννησιακά κτίρια, καθώς και τα στενά γεμάτα χρώμα και ιστορία, που το έχουν κατατάξει δίκαια στη λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και η επίσκεψη στο διάσημο Κάρλοβυ Βάρυ, ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.



Στο ταξίδι παρευρέθηκαν στελέχη της Cover insurance και της Eurolife, αξιοποιώντας την ευκαιρία ώστε να ανταλλάξουν απόψεις με τους διακεκριμένους, στο διαγωνισμό, συνεργάτες για θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς και της καθημερινής τους επαγγελματικής δραστηριότητας.



Η Διοίκηση της Cover Insurance, ευχαριστεί, συνολικά την Eurolife FFH για την υποστήριξη, στην οργάνωση του ταξιδιού, τον κύριο Δήμου Παναγιώτη, Διευθυντή Πωλήσεων της Eurolife FFH, για την παρουσία του στο ταξίδι, και βέβαια όλους τους συνεργάτες για την εξαιρετική τους απόδοση.

Ο Διαγωνισμός Πωλήσεων, αποκλειστικά για τον Κλάδο Ζωής και Υγείας Cover Insurance – Eurolife FFH 2025, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ένα ακόμα ευχάριστο ταξίδι προετοιμάζεται και στην Cover insurance σας περιμένουμε όλους να συμμετέχετε.