Η ατζέντα ανακοινώθηκε και είναι πιο δυναμική από ποτέ! Με τίτλο “Shaping the Future of Credit Risk: Data, Sustainability & New Challenges”, η ICAP CRIF παρουσιάζει το κορυφαίο συνέδριο Πιστωτικού Κινδύνου που επιστρέφει για 18η χρονιά, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα διεξαχθεί στο Domus Asteria, Γλυφάδα με σκοπό να προσφέρει γνώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται.



Θεματολογία



Το φετινό συνέδριο επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου μέσω δεδομένων και βιώσιμων στρατηγικών, καθώς και στην προσαρμογή στις εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θ΄αναλυθούν οι τρόποι αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων ανάλυσης για την πρόβλεψη κινδύνων, η σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών για οικονομική σταθερότητα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης οικονομικών προκλήσεων, όπως δασμοί, εφοδιαστικές αλυσίδες και εξαγωγές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον.

Ομιλίες που ξεχωρίζουν.