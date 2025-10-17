Η ατζέντα ανακοινώθηκε και είναι πιο δυναμική από ποτέ! Με τίτλο “Shaping the Future of Credit Risk: Data, Sustainability & New Challenges”, η ICAP CRIF παρουσιάζει το κορυφαίο συνέδριο Πιστωτικού Κινδύνου που επιστρέφει για 18η χρονιά, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.
Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα διεξαχθεί στο Domus Asteria, Γλυφάδα με σκοπό να προσφέρει γνώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται.
Θεματολογία
Το φετινό συνέδριο επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου μέσω δεδομένων και βιώσιμων στρατηγικών, καθώς και στην προσαρμογή στις εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θ΄αναλυθούν οι τρόποι αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων ανάλυσης για την πρόβλεψη κινδύνων, η σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών για οικονομική σταθερότητα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης οικονομικών προκλήσεων, όπως δασμοί, εφοδιαστικές αλυσίδες και εξαγωγές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον.
Ομιλίες που ξεχωρίζουν.
- Αdapting to Economic Shifts, Θοδωρής Πελαγίδης, Υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
- The role of Data- Driven Decision Making in Credit Risk – Anand Dattani – International Partner Sales Enablement,
Dun & Bradstreet International.
- Integrating ESG factors Into Credit Risk Assessments – Μυρτώ Κυριακίδου – Executive Director, ICAP CRIF Ratings.
Δυνατές συζητήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς.
Στο 18ο Συνέδριο Credit Risk Management της ICAP CRIF, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν πάνελ με
επίκαιρες θεματικές. Ξεχωρίζει η ενότητα «CFOs – CROs: Empowering Credit Risk Officers for Sustainable Growth», με
έμφαση στον ρόλο των στελεχών στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πάνελ «Navigating Global Economic Headwinds» αναλύει
τις γεωοικονομικές προκλήσεις, ενώ η θεματική «Tariffs: Challenges and Opportunities» εστιάζει σε λύσεις εξαγωγών
και στρατηγικές προσαρμογής.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ *
Vilardi Alessandro – EMEA & Asia Digital Director, CRIF, Διονύσης Γρηγορόπουλος – Founder and Director of Logistics Way, Copresident of Greek Logistics Association, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης – Πρόεδρος Δ.Σ. στο Π.Σ.Ε, Δ/νων Σύμβουλος, Great – Trade
Exhibitions & Exports, Consulting, Βίκυ Μακρυγιάννη – Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, ΣΕΒ, Αλέξανδρος Μπένος – CFO,
Cenergy Holdings, Δημήτρης Σκάλκος – Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο
Εξωτερικών, Γεώργιος Σπυρόπουλος – Επικεφαλής Οικονομικής Ανάπτυξης Ελλάδος&Κύπρου, Coface, Ιωάννης Σταμούλης –
Group Chief Risk Officer, Τράπεζα Πειραιώς, Γεράσιμος Τζέης – Managing Director, Atradius, Γιάννης Φώσκολος –
Δημοσιογράφος, Διευθυντής ‘Ημερησίας’ (imerisia.gr), Προϊστάμενος Οικονομικού Ρεπορτάζ OPEN TV, Παναγιώτης Χασάπης –
Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών & Στρατηγικής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ΣΕΒΕ.
- Η σύνθεση των Ομιλητών εμπλουτίζονται συνεχώς.
2
Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Ηλίας Σιακαντάρης – Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής,
Παρουσιαστής Ειδήσεων, με την εμπειρία και την οξυδέρκεια που τον χαρακτηρίζει.
Μην χάσετε την ευκαιρία να είστε μέρος του πιο σημαντικού διαλόγου για το Credit Risk στην Ελλάδα.
Συνδεθείτε, δικτυωθείτε, εμπνευστείτε!
Γιατί να είστε εκεί;
- Για να ακούσετε Έλληνες και Διεθνείς Ομιλητές που διαμορφώνουν τις εξελίξεις.
- Για να ενημερωθείτε για τις τεχνολογικές και ρυθμιστικές μεταμορφώσεις στον χώρο του Credit Risk.
- Για να συζητήσετε για τις προκλήσεις της οικονομίας, τις εξαγωγές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις νέες
στρατηγικές.
Περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές ΕΔΩ
