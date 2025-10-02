

Η CRIF S.p.A. ανακοινώνει την ίδρυση της CRIF Synesgy Ratings S.r.l., μιας τεχνολογικής spin-off εταιρείας που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στον νέο κανονισμό 3005/2024 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης ESG (Environmental, Social, Governance). Με έδρα τη Μπολόνια, η CRIF Synesgy Ratings είναι μια εταιρεία της Ε.Ε. που αξιοποιεί την εμπειρία της CRIF σε θέματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία ξεπερνά τα 35 χρόνια, για να καθορίσει νέα πρότυπα αξιολόγησης ESG. Ο τομέας δραστηριότητάς της είναι παγκόσμιος, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ε.Ε.



Η εταιρεία λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος για τη μετάβαση στο ESG, παρέχοντας αξιόπιστα, σαφή και προσβάσιμα δεδομένα, βαθμολογίες και αξιολογήσεις ESG σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτές, δημόσιους φορείς και ιδιώτες. Οι λύσεις της καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος, από αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις που καλύπτουν εκατομμύρια αντισυμβαλλόμενους έως εξαιρετικά εξατομικευμένες αναλυτικές εκθέσεις, που υποστηρίζουν τόσο τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς όσο και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η εταιρεία συγκεντρώνει αναλυτές αξιολόγησης, επιστήμονες δεδομένων και διαχειριστές κινδύνου για να παρέχει αξιόπιστες αξιολογήσεις και γρήγορες, ακριβείς αναλύσεις σε ένα ταχέως εξελισσόμενο κανονιστικό, λογιστικό και διαχειριστικό περιβάλλον. Αυτό που την ξεχωρίζει είναι η ικανότητά της να ενσωματώνει ποικίλες πηγές δεδομένων — από επιχειρηματικές πληροφορίες και δημόσια και ιδιωτικά δεδομένα ESG έως κλιματικά και μακροοικονομικά σενάρια για πλήθος ετών — εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη ESG, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των ατομικών επιχειρήσεων.



Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της CRIF στον τομέα: το 2024, πραγματοποιήθηκαν 2,7 εκατομμύρια επιχειρηματικές αξιολογήσεις, 1,6 εκατομμύρια στον τομέα των ακινήτων, και το Synesgy έχει πάνω από 60.000 πελάτες από περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, περισσότερες από 450 εταιρείες έχουν επιλέξει το Synesgy για να διαχειριστούν και ν΄αξιολογήσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Από τεχνολογικής άποψης, ο οργανισμός χρησιμοποιεί προηγμένες αναλύσεις, GenAI και cloud computing για να παρέχει λύσεις ESG που είναι ασφαλείς, επεκτάσιμες και εύκολα ενσωματώσιμες μέσω API (Application Programing Interface). Η μεθοδολογική της προσέγγισης είναι ισχυρή και διαφανής. Οι αξιολογήσεις καθορίζονται μέσω τριών θεμελιωδών πυλώνων: δεδομένων, ερωτηματολογίων και εμπειρογνωμοσύνης αναλυτών. Οι αναλυτές εφαρμόζουν προηγμένα μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων και δεσμεύονται να παρέχουν αξιολογήσεις υψηλής αξιοπιστίας.

Η CRIF Synesgy Ratings ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της ποιότητας στην αγορά ESG, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και της συνεχώς εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς. Προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: αξιολογήσεις, κατατάξεις, scores, KPIs, δείκτες αναφοράς (benchmarks) και δείκτες-indexes, ερωτηματολόγια, εκτιμήσεις ακινήτων, καθώς και πλατφόρμες αυτοαξιολόγησης και αξιολoγήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εταιρεία είναι έντονα αφοσιωμένη στην υποστήριξη του τομέα των ΜΜΕ, αναγνωρίζοντας τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ στο ευρύτερο οικονομικό οικοσύστημα. Μέσω εξατομικευμένων λύσεων και προσβάσιμων αξιολογήσεων ESG, η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και με σιγουριά στη διαδικασία της βιώσιμης μετάβασης. Παρέχοντας απλά εργαλεία αξιολόγησης και καθοδήγησης, η CRIF Synesgy Ratings στοχεύει να καταστήσει την αριστεία ESG εφικτή για εταιρείες όλων των μεγεθών, προωθώντας την ένταξη και την ανάπτυξη σε όλους της τομείς.