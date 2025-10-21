Πολύ παλιά, όταν οι πρώτοι έμποροι διέσχιζαν θάλασσες και ερήμους, δεν κουβαλούσαν μόνο αγαθά, αλλά και φόβο, φόβο για τις καταιγίδες, τους ληστές και το άγνωστο. Για να προστατεύσουν τα ταξίδια τους, σφυρηλάτησαν τα πρώτα σύμφωνα ασφάλισης: υποσχέσεις ότι καμία απώλεια δεν θα τους καταστρέψει ολοκληρωτικά.

του Νίκου Γεωργόπουλου, Digital Risks Insurance Broker – Cromar Insurance Brokers www.cromar.gr



Αιώνες αργότερα, στην εποχή της φωτιάς και του ατσαλιού, οι πόλεις υψώθηκαν πίσω από τείχη. Βασιλιάδες και πολίτες πίστευαν πως τα οχυρά τους ήταν απόρθητα, μέχρι που ένα βράδυ, μια σπίθα κατέκαψε ό,τι η πέτρα δεν μπορούσε να υπερασπιστεί. Από εκείνη τη μέρα γεννήθηκε η ασφάλιση πυρός, όχι ως αντίδραση στις στάχτες, αλλά ως προληπτικό μέτρο απέναντί τους.



Σήμερα, στη δική μας εποχή, το πεδίο της μάχης είναι αόρατο. Οι ληστές δεν φορούν μάσκες, οι καταιγίδες δεν αφήνουν σύννεφα, και η φωτιά δεν καίει ξύλο αλλά δεδομένα. Οι επιχειρήσεις χτίζουν ψηφιακά τείχη, κι όμως οι παραβιάσεις έρχονται σιωπηλά, μέσα από ένα κλικ ή μια κρυφή γραμμή κώδικα.



Εδώ εμφανίζεται ο Μύθος της Ψηφιακής Ασπίδας: Οι απρόσεκτοι πιστεύουν πως η ασφάλιση κυβερνοχώρου είναι ένα επίθεμα, που εφαρμόζεται μόνο μετά το τραύμα. Οι σοφοί γνωρίζουν πως είναι ασπίδα, που υψώνεται πριν αρχίσει η μάχη. Η Proactive Cyber Insurance (ασφάλιση κυβερνοχώρου) δεν περιμένει την απώλεια, την προβλέπει, θωρακίζει τα συστήματα, εκπαιδεύει τους ανθρώπους και εξασφαλίζει πως όταν η αόρατη καταιγίδα χτυπήσει, η επιχείρηση δεν θα καταρρεύσει.



Σε αυτόν τον μύθο, ήρωας δεν είναι ο πολεμιστής που μάχεται μόνος, αλλά ο στρατηγός που προετοιμάζει τον λαό του, τον εξοπλίζει με γνώση και φέρει την Ψηφιακή Ασπίδα σε κάθε διαπραγμάτευση, κάθε συναλλαγή, κάθε κλικ.

Και έτσι, όπως η ασφάλιση πυρός μετέτρεψε τις πόλεις σε ασφαλέστερους τόπους ανάπτυξης, η Προληπτική Ασφάλιση Κυβερνοχώρου της CROMAR μεταμορφώνει τις ψηφιακές οικονομίες σε αξιόπιστους χώρους ευημερίας.



Ο μύθος μας διδάσκει: 👉 Όσοι περιμένουν την παραβίαση θα αφηγούνται ιστορίες απώλειας. Όσοι προετοιμάζονται θα γράφουν θρύλους ανθεκτικότητας.