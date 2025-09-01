

Ενώ οι περισσότεροι συνδέουν την αιχμή της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) με γνωστές πολυεθνικές, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ποικιλόμορφη. Χιλιάδες τεχνολογικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι μικρές και αναπτύσσονται γρήγορα, μεταμορφώνουν αθόρυβα τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Νίκος Γεωργόπουλος, cyRM, MBA, CDPO, Cyber Risks Insurance Advisor, Cromar Coverholder at Lloyds (Πηγή Linkedin)

Αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις για παράδειγμα, χρησιμοποιούν την ΤΝ για να βελτιστοποιήσουν τις εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών, να παρακολουθούν απομακρυσμένες ομάδες εργασίας, να ανιχνεύουν δασικές πυρκαγιές και να αναλύουν τις αλυσίδες εφοδιασμού για βιωσιμότητα. Πρόκειται για πρακτική, πραγματική καινοτομία που συμβαίνει στη βάση.

Ωστόσο, η καινοτομία, ιδίως με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, δεν έρχεται χωρίς κίνδυνο. Όταν η ΤΝ κάνει λάθη, οι συνέπειες μπορεί να είναι εκτεταμένες. Παράλληλα, η πίεση για υιοθέτηση και προσαρμογή αυξάνεται, καθώς η ΤΝ δεν αποτελεί πλέον καινοτομία αλλά βασική προϋπόθεση για τη σύγχρονη επιχείρηση, με όσους δεν την αξιοποιούν να κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό.



Οι Κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις ΜΜΕ Τεχνολογικές Εταιρίες

Ενώ οι πολυεθνικές ενδέχεται να διαθέτουν ομάδες αφιερωμένες στην εξερεύνηση, τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων της ΤΝ, λίγες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν αυτή την πολυτέλεια. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι συχνά ευέλικτες και επικεντρωμένες στην ανάπτυξη, χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδανικούς υποψηφίους για καινοτομία, αλλά παράλληλα τις αφήνουν εκτεθειμένες. Όταν η ΤΝ ενσωματώνεται σε βασικές διαδικασίες, οι κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα. Ένας λανθασμένος αλγόριθμος μπορεί να μειώσει την ενεργειακή απόδοση ενός εργαλείου, ενώ εσφαλμένα αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσουν σε κακές επιχειρηματικές αποφάσεις. Ακόμη και καλοπροαίρετες συμβουλές, αν βασίζονται σε λανθασμένα δεδομένα, μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά της φήμης.



Υπάρχει επίσης ένα αυξανόμενο ηθικό δίλημμα. Η φύση της ΤΝ ως «μαύρο κουτί» καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της ευθύνης όταν κάτι πάει στραβά. Φταίει το μηχάνημα, ο ανθρώπινος χρήστης ή ο προμηθευτής που δημιούργησε το σύστημα;. Η προκατάληψη στα δεδομένα εκπαίδευσης, η έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και η απουσία ανθρώπινης επίβλεψης μπορούν να αθροιστούν με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας αποτελέσματα που δεν είναι μόνο εσφαλμένα αλλά και δύσκολο να υπερασπιστούν.



Ο Ρόλος της Ρητής Ασφαλιστικής Κάλυψης



Η ασφάλιση έχει έναν κρίσιμο ρόλο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να διαχειριστούν τους κινδύνους της ΤΝ, επιτρέποντάς τους παράλληλα να καινοτομούν με αυτοπεποίθηση. Νομικές διαμάχες, επιχειρησιακές διαταραχές και συνέπειες στη φήμη είναι καταστάσεις υψηλού κινδύνου και άγχους, όπου η υποστήριξη ειδικών είναι απαραίτητη. Η ασφάλιση θα πρέπει να είναι αυτό το δίχτυ ασφαλείας. Ωστόσο, πολύ συχνά, οι ΜΜΕ βρίσκονται να διαχειρίζονται πολλαπλά ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως Cyber insurance, επαγγελματικής ευθύνης, και γενικής αστικής ευθύνης.

Όταν προκύπτει μια απαίτηση, είναι ασαφές ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει, ή αν ισχύει κανένα. Αυτή η ασάφεια δημιουργεί τριβές ακριβώς τη στιγμή που απαιτείται η μεγαλύτερη σαφήνεια. Η ρητή κάλυψη (affirmative cover) αφαιρεί αυτή την αμφιβολία. Δίνει στις ΜΜΕ την εμπιστοσύνη ότι όταν προκύπτουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την ΤΝ, είτε μέσω περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, λαθών ή αμέλειας, προστατεύονται από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είναι σαφές, ανταποκρίνεται και είναι κατασκευασμένο για τις

πραγματικότητες της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτού του είδους η κάλυψη δεν παρέχει απλώς αποζημίωση, αλλά επιτρέπει στις ΜΜΕ να παραμείνουν συγκεντρωμένες σε αυτό που κάνουν καλύτερα: στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ορισμένοι ασφαλιστές, όπως η CFC, πρωτοπορούν ήδη, συνδυάζοντας την κυβερνοασφάλεια, την επαγγελματική ευθύνη και την αστική ευθύνη σε ένα ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει τους κινδύνους της ΤΝ χωρίς αμφιβολίες ή κενά.



Νέο Εργαλείο Ανάπτυξης Εργασιών για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Όπως στα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα, το κλειδί είναι η απλότητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάθε μεσίτη να είναι ειδικός στην τεχνολογία, και η πολυπλοκότητα των κινδύνων της ΤΝ μπορεί να καταστήσει τις συζητήσεις με τους πελάτες ΜΜΕ προβληματικές. Η ρητή κάλυψης της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τα δεδομένα. Με ένα ασφαλιστήριο το οποίο χρησιμοποιείται σαν εργαλείο risk management και συνδυάζει και υπηρεσίες πρόληψης κυβερνοεπιθέσεων, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν με σιγουριά να προσφέρουν μία λύση που καλύπτει τους κινδύνους που συνδέονται με την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των τεχνολογικών εταιριών και καλύπτει από την κυβερνοασφάλεια και την επαγγελματική ευθύνη έως τους ειδικούς κινδύνους της ΤΝ, χωρίς να χρειάζεται να έχει πολλά διαφορετικά που ενδεχομένως η σύνθεσή τους μπορεί να έχει κενά στην εταιρική κάλυψη.

Η διαδικασία απλοποίησης της προστασίας, μπορεί να αποτελέσει μια κινητήρια δύναμη για τις ΜΜΕ, ενδυναμώνοντάς τις να υιοθετήσουν αναδυόμενες τεχνολογίες έχοντας στην διάθεσή τους ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου. Υπό αυτή την έννοια, η ρητή κάλυψη χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ενεργοποιεί την έρευνα, την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο του τεχνολογικού τομέα. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι ΜΜΕ τεχνολογικές επιχειρήσεις να προστατεύσουν τη φήμη τους και το μέλλον τους, να ανταγωνιστούν, να κεφαλαιοποιήσουν την ευκαιρία της ΤΝ και να οδηγήσουν τον κόσμο προς τα εμπρός.