H αγορά ασφάλισης cyber insurance για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ενώ η αγορά cyber insurance παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης και αυξημένης ανθεκτικότητας για τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες, οι ΜμΕ βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των κυβερνοεγκληματιών, καθιστώντας την ασφάλιση όχι απλώς επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη.

του Νίκου Γεωργόπουλου, Digital Risks Insurance Broker – Cromar Insurance Brokers www.cromar.gr



Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο Απειλών



Οι επιτιθέμενοι μετατοπίζουν την εστίασή τους από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κυβερνοασφάλειά τους, προς τις λιγότερο προστατευμένες μεσαίες και μικρότερες εταιρείες. Τα κυβερνοπεριστατικά κατατάσσονται ως ο κορυφαίος κίνδυνος για τις μικρότερες και μεσαίες εταιρείες, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer. Το Ransomware, ειδικότερα, ενεπλάκη στο 88% των παραβιάσεων δεδομένων σε μικρές και μεσαίες εταιρείες, έναντι 39% στις μεγάλες. Αυτή η στόχευση έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς εκτιμάται ότι το 60% των ευρωπαϊκών ΜμΕ αναγκάζονται να διακόψουν τις εργασίες τους εντός έξι μηνών από μια κυβερνοεπίθεση λόγω αδυναμίας απορρόφησης των οικονομικών απωλειών.



Η Ευκαιρία της Αγοράς Ασφάλισης Cyber



Παρά την αυξημένη απειλή, η διείσδυση της ασφάλισης cyber insurance παραμένει χαμηλή στις ευρωπαϊκές ΜμΕ, με μόνο το 15% να αγοράζει σχετική κάλυψη, αν και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών εταιρειών. Ωστόσο, η ζήτηση αυξάνεται, ειδικά μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων. Η τρέχουσα αγορά είναι πλέον πιο φιλική προς τον αγοραστή. Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αύξησαν τις δαπάνες τους για κυβερνοασφάλεια, οδηγώντας σε χαμηλότερη συχνότητα και σοβαρότητα αξιώσεων για τους ασφαλιστές. Ως αποτέλεσμα, τα ασφάλιστρα μειώθηκαν (κατά μέσο όρο 10% έως 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε ορισμένες περιπτώσεις άνω του 30%). Επιπλέον, η διαδικασία ανάληψης κινδύνου (underwriting) έχει γίνει λιγότερο περίπλοκη, και οι περιορισμοί κάλυψης αίρονται, επιτρέποντας ευρύτερες επιλογές.

Ο Ρόλος των Κανονισμών NIS2 και DORA

Ένας βασικός μοχλός για την αύξηση της ανθεκτικότητας και, κατ’ επέκταση, της ασφαλιστικής ζήτησης στις ΜμΕ είναι το εξελισσόμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. Νέοι κανονισμοί, όπως η Οδηγία NIS2 και ο Κανονισμός DORA, αποσκοπούν στην αύξηση των προτύπων κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων εφοδιασμού. Το NIS2 αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τις μεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες στερούνται επί του παρόντος επαρκών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου. Αυτοί οι κανονισμοί απαιτούν ενισχυμένη διαχείριση κινδύνου, αναφορά περιστατικών και δοκιμές ανθεκτικότητας, αναγκάζοντας ουσιαστικά τις ΜμΕ να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές που μειώνουν τον αντίκτυπο των κυβερνοεπιθέσεων.

Πέρα από την Αποζημίωση: Η Αξία της Ανθεκτικότητας

Η κυβερνοασφάλιση δεν προσφέρει μόνο οικονομική προστασία, αλλά και πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως πρόληψης κυβερνοεπιθέσεων, απόκρισης σε περιστατικά, νομικές συμβουλές και διαχείριση κρίσεων. Αυτή η παροχή υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η ανάλυση των ζημιών δείχνει ότι οι δυνατότητες έγκαιρης ανίχνευσης και απόκρισης μπορούν να μειώσουν το κόστος μιας αξίωσης έως και 1.000 φορές.



Επιπλέον, η ασφαλιστική αγορά επιβάλλει την υιοθέτηση βασικών ελέγχων ασφαλείας ως προϋπόθεση για την κάλυψη, οδηγώντας σε διεύρυνση της «διαφοράς ανθεκτικότητας» μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων οργανισμών. Οι ασφαλιστές τους απαιτούν πλέον συγκεκριμένους ελέγχους ασφαλείας, όπως το Multi-Factor Authentication (MFA) για απομακρυσμένη πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο και τα emails και ελεγμένες διαδικασίες back up. Η επένδυση σε αυτά τα μέτρα μπορεί να αποτρέψει ή να μετριάσει τις απώλειες στο 80% των μεγάλων αξιώσεων.

Συμπέρασμα

Το 2025 σηματοδοτεί μια μοναδική σύγκλιση: οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν αυξημένες και πιο σοβαρές απειλές, αλλά ταυτόχρονα, οι συνθήκες στην αγορά cyber insurance είναι ευνοϊκότερες, ενώ οι νέοι κανονισμοί (NIS2, DORA) καθιστούν την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας υποχρεωτική. Για τις ΜμΕ, η απόκτηση cyber insurance σήμερα αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που μεταφράζεται σε άμεση βελτίωση της ασφάλειας, συμμόρφωση με τους κανονισμούς και κρίσιμη πρόσβαση σε βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης. Για τον κλάδο, η αύξηση της διείσδυσης στις ΜμΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, η οποία αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το τέλος της δεκαετίας, φτάνοντας τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. H εκτίμηση για την Ευρωπαϊκή αγορά cyber insurance το 2030 είναι €7.74δις. Είναι η ώρα για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ να μετατρέψουν τον κίνδυνο σε ευκαιρία και να χτίσουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα. Ανάλογες τάσεις αναμένεται να επικρατήσουν και στην Ελλάδα με τις μεσαίες αρχικά εταιρίες να προχωρήσουν στην αγορά cyber insurance μια και πολλές από αυτές αποτελούν μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας μεγαλύτερων εταιριών που επηρεάζονται από την εφαρμογή των NIS2 και DORA. Η Proactive Cyber Insurance θα αποτελέσει ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για τις μεσαίες και μικρές εταιρίες και θα τις βοηθήσει να αυξήσουν την κυβερνοανθεκτικότητά τους και την ομαλή συνέχιση των εργασιών τους μετά από ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.