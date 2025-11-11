Στην θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου αλλά και καλοηθών όγκων πρωταγωνιστεί ο κορυφαίος γραμμικός επιταχυντής στον κόσμο. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό μηχάνημα που ονομάζεται Cyber Knife, το οποίο αποτελεί την πιο τεχνολογικά εξελιγμένη απάντηση της επιστήμης για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών προβλημάτων υγείας. Το νέο Cyber Knife πραγματοποιεί στερεοτακτικά χειρουργεία με διευρυμένες δέσμες αχτίνων Χ που στοχεύουν καλοήθεις και κακοήθεις όγκους με απίστευτη ακρίβεια της τάξης του 0,1 mm.

της Αλεξίας Σβώλου

Δύο ίδια μηχανήματα στην Ελλάδα

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Cyber Knife υπάρχει μόνο στο Αρεταίειο νοσοκομείο, το εμβληματικό νοσοκομείο του λεκανοπεδίου Αττικής, από το οποίο ξεκίνησε στην πατρίδα μας της πορεία της η ακτινοθεραπεία. Αντίστοιχα ένα Cyber Knife υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η αγορά του αποτελεί επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων €. Όπως επισημαίνει ο Παναγιώτης Παντελάκος, Ογκολόγος-Ακτινοθεραπευτής, διευθυντής της Κλινικής Cyber Knife και Tomo Therapy του Ιατρόπoλις, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για να αντιμετωπίσει καρκίνους και καλοήθεις όγκους με τεράστια ακρίβεια. Αποτελείται από ένα γραμμικό επιταχυντή, ο όποιος παράγει τις ακτίνες Χ και είναι προσαρμοσμένος σε ένα ρομποτικό βραχίονα ο οποίος μπορεί και κατευθύνει χιλιάδες μικρές δέσμες αχτίνων Χ από εκατοντάδες διαφορετικές γωνίες ακολουθώντας το στόχο και τον ασθενή σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα παράγει και εστιάζει δέσμες αχτίνων-Χ στον όγκο-στόχο και ο ρομποτικός βραχίονας με 6 βαθμούς ελευθερίας κίνησης επιτρέπει την ακτινοβόληση από πολλές γωνίες. Παράλληλα, τα συστήματα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούν τις κινήσεις του ασθενούς και του όγκου και προσαρμόζουν την δέσμη αχτίνων ώστε να παραμείνει ακριβής στον στόχο της ακόμα και κατά την αναπνοή. Έτσι, η θεραπεία ελαχιστοποιεί την έκθεση των υγιών ιστών στις αχτίνες Χ.

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται

Το Cyber Knife χρησιμοποιείται στην θεραπεία όγκων του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, σε αγγειακές δυσπλασίες και στη νευραλγία τριδύμου αλλά και σε άλλους όγκους που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο δράσης του νευροχειρουργού, όπως είναι οι όγκοι του παγκρέατος και του πνεύμονα.

