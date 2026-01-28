Στην ουσιαστική πτυχή της ιδιωτικής ασφάλισης, ως θεσμό διαχείρισης ρίσκου σε ένα περιβάλλον που το ρίσκο είναι πλέον συστημικό αναφέρθηκε η Δήμητρα Λύχρου, πρόεδρος της ΕΑΔΕ στην ομιλία που απηύθυνε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στις 23 Ιανουαρίου 2026.

Εξήγησε ότι σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας, το ρίσκο δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά ένα συστημικό ζήτημα που αφορά τη βιωσιμότητα και την εμπιστοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε εμφατικά ότι η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση δεν είναι απλώς ένα «κανάλι διανομής» ή μια διαδικασία πώλησης, αλλά ένας θεσμός διαχείρισης ρίσκου για την οικονομία και την κοινωνία. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή μετατοπίζεται από την απλή παράθεση όρων και καλύψεων στην ουσιαστική ερμηνεία του κινδύνου μέσα στο πραγματικό πλαίσιο του κάθε πελάτη.

Αναφερόμενη στη νέα γενιά, η κα Λύχρου κατέρριψε τον μύθο ότι οι νέοι απορρίπτουν την ασφάλιση. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι αμφισβητούν τον τρόπο επικοινωνίας και την ανάληψη πραγματικής ευθύνης από την πλευρά των επαγγελματιών. Οι νέοι αναζητούν ανθρώπους που θα τους μιλήσουν καθαρά για τις συνέπειες των κινδύνων και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν, διαφορετικά θα προσπεράσουν τον κλάδο.

Κλείνοντας, προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης αποδυνάμωσης της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, τονίζοντας ότι το τίμημα θα το πληρώσει η ίδια η κοινωνία μέσω της υπασφάλισης και των ανεπαρκών καλύψεων. Ζήτησε από την Πολιτεία και τους θεσμικούς φορείς να εντάξουν τη Διαμεσολάβηση στις στρατηγικές τους, χαρακτηρίζοντάς την ως εχέγγυο για την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και ως τη βαρύνουσα συνιστώσα για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στο σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης.