Σε συνέχεια της απαγόρευσης προς την Dallbog Life & Health στη Σόφια της Βουλγαρίας να εκδίδει και να ανανεώνει συμβόλαια σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους από την 1η Οκτωβρίου, η αρμόδια εποπτική αρχή δημοσίευσε ερωτοαπαντήσεις για να ενημερώσει τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί (Q&A), η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Financial Supervision Commission) παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ZAD DallBogg: Life and Health AD:

1) Τι συνέβη;

Στις 10 Ιουνίου 2025, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (FSC – Комисия за финансов надзор) αποφάσισε να απαγορεύσει στην DallBogg τη σύναψη νέων ασφαλιστικών συμβάσεων και την παράταση υφιστάμενων εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας, για αρχική περίοδο 3 μηνών, με έναρξη από την 1η Ιουλίου 2025.

Η FSC αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια επειδή διαπίστωσε ότι η DallBogg δεν συμμορφώθηκε με τους τοπικούς κανονισμούς των χωρών της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται. Η FSC επανεξέτασε την κατάσταση μετά από 3 μήνες για να αποφασίσει εάν η απαγόρευση έπρεπε να αρθεί ή να παραταθεί.

Την 1η Οκτωβρίου 2025, η FSC αποφάσισε να εκδώσει μια νέα απαγόρευση στην DallBogg, αφού έκρινε ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την άρση του περιορισμού και αναδείχθηκαν πρόσθετες προληπτικές ανησυχίες. Η FSC, ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής (home supervisory authority), βρίσκεται σε στενή επαφή με την DallBogg για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την προστασία των ασφαλισμένων. Όλες οι ενδιαφερόμενες Εθνικές Αρμόδιες Αρχές συνεργάζονται στενά.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, η απόφαση υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Σόφιας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εντός 14 ημερών από την κοινοποίησή της. Ωστόσο, η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

2) Ζω εκτός Βουλγαρίας και έχω ασφαλιστική σύμβαση με την DallBogg. Πώς με επηρεάζει αυτή η απόφαση;

Οι υφιστάμενες συμβάσεις παραμένουν σε ισχύ και η DallBogg υποχρεούται να διεκπεραιώνει τις αναφερόμενες ζημιές και να καταβάλλει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις.

και η DallBogg υποχρεούται να διεκπεραιώνει τις αναφερόμενες ζημιές και να καταβάλλει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις. Εάν η σύμβασή σας λήγει σε περίοδο που η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει, δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της τρέχουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Η αυτόματη ανανέωση, όπου προβλέπεται, θα ανασταλεί και θα πρέπει να αναζητήσετε ένα προϊόν που πωλείται από άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η DallBogg διαχειρίστηκε τον φάκελο της ζημιάς σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην DallBogg. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η DallBogg διαχειρίστηκε την καταγγελία σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην σχετική αρμόδια αρχή εδώ .

και η πληρωμή της δόσης εξακολουθεί να απαιτείται. Για τους κατόχους ασφάλισης αυτοκινήτου : η μη τήρηση της υποχρέωσης για έγκυρη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου επισύρει κυρώσεις και δεν επιτρέπεται να οδηγείτε χωρίς αυτήν. Οι πελάτες της DallBogg των οποίων η πολιτική λήγει κατά τη διάρκεια της περιόδου που η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει πρέπει να συνάψουν νέα σύμβαση με άλλη ασφαλιστική εταιρεία .

3) Ζω στη Βουλγαρία και έχω ασφαλιστική σύμβαση με την DallBogg. Πώς με επηρεάζει αυτό;

Η απόφαση της FSC δεν σας επηρεάζει.

4) Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει των ασφαλιστικών τους συμβάσεων και να γνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις των αποφάσεων της FSC στις πολιτικές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι καλούνται να συμβουλευτούν τις διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο της Βουλγαρικής εποπτικής αρχής και στον ιστότοπο της εθνικής εποπτικής αρχής της χώρας διαμονής τους.

Βουλγαρία – Комисия за финансов надзор

Ελλάδα – Τράπεζα της Ελλάδος

Ιταλία – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Πολωνία – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Ρουμανία – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Ισπανία – Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

5) Ποιος εποπτεύει;

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (FSC), ως η αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, είναι η κύρια υπεύθυνη αρχή για την εποπτεία των δραστηριοτήτων της DallBogg. Οι εθνικές εποπτικές αρχές των χωρών στις οποίες η DallBogg λειτουργεί υπό την ελευθερία παροχής υπηρεσιών (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Ρουμανία – ορίζονται ως «χώρες υποδοχής») συμμετέχουν επίσης στην εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η FSC συνεργάζεται στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές στις χώρες υποδοχής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση της DallBogg με την τοπική νομοθεσία και για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Η EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο στην εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της DallBogg.

Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, είναι σημαντικό να παραμένετε ενήμεροι. Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας θα ενημερώνει αυτή τη σελίδα μόλις καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.