Με data analytics στο underwriting θα μεταμορφώσει την AIG ο Duperreault

Η τεχνολογία θα αποτελέσει βασικό παράγοντα στη στρατηγική του νέου επικεφαλής της AIG, Brian Duperreault σύμφωνα με τους αναλυτές της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Η AIG ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κ. Duperreault επιστρέφει στην εταιρεία όπου εργάστηκε στη δεκαετία του 1970 και του 1980. Αποχώρησε από την κορυφή της Hamilton Insurance Group Ltd και ανέλαβε καθήκοντα από τις 14 Μαΐου. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να συνδέονται, καθώς η AIG θα αγοράσει την αμερικανική ασφαλιστική πλατφόρμα Hamilton για περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια. Το λογισμικό της Hamilton χρησιμοποιεί εκτεταμένα τις νέες τεχνολογίες στο undewriting.

Η πλατφόρμα της Hamilton “Attune”, θα επεκταθεί για να στοχεύσει ασφαλιστικές εταιρείες με ετήσια έσοδα έως 35 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας έως και 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσια ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Σύντομα η Hamilton USA θα μεταβιβάσει τα δικαιώματα της Attune στο Hamilton Insurance Group και εν συνεχεία θα μετατραπεί σε αυτόνομη μονάδα της AIG που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα εφαρμόζει επιστήμες δεδομένων και αναλύσεις. Σε επιστολή προς τους εργαζόμενους στο Χάμιλτον, ο κ. Duperreault είπε ότι έφυγε από την εταιρεία “επειδή υπάρχουν ζητήματα στην AIG. Και νομίζω ότι μπορώ να τους βοηθήσω να τα διορθώσω, αξιοποιώντας την προοπτική από τη σύμπραξη των Hamilton / Two Sigma / AIG που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στην Attune.

” Οι αναλυτές της βιομηχανίας δήλωσαν ότι αναμένουν ότι η τεχνολογία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην AIG τα επόμενα χρόνια. Ο Brett Horn, αναλυτής της Morningstar Inc. στο Σικάγο, δήλωσε ότι ο κ. Duperreault εκτιμά σταθερά την αξία της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνολογίας.

“Η AIG στον τομέα του undewriting δεδομένων του μεγέθους και της παγκόσμιας εμβέλειας της έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με πιο μικρές ασφαλιστικές”, δήλωσε ο κ. Horn. “Ωστόσο στην πραγματικότητα το undewriting ήταν χειρότερο από αυτό των μικρότερων εταιρειών, οπότε υπάρχει … ένα ανεκμετάλλευτο δυνητικό πλεονέκτημα με βάση την τεχνολογία.

Ο Greg Williams, διευθύνων σύμβουλος στο A.M. Η Best Co. Inc. στο Oldwick, New Jersey, δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας στο underwriting έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. “To έχουμε ήδη δει σε διάφορους κλάδους όπως στο αυτοκίνητο ακόμαι και στις ασφαλίσεις κατοικίας με πολλές διαδικασίες να γίνονται απευθείας διαδικτυακά. ο κ. Williams. “Στον τομέα των επιχειρήσεων όμως η διείσδυση αυτή είναι σημαντικά πιο αργή”.