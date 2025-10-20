Η 7η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας, διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).

Η συνδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, ήταν η πρώτη μετά τις πρόσφατες επιμελητηριακές εκλογές και συνέπεσε με τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας του ΕΕΑ, του Επιμελητηρίου Πειραιά και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης