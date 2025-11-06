Bήμα διαλόγου και ανάλυσης για όλες τις κρίσιμες πτυχές της ιδιωτικής ασφάλισης αποτέλεσε το ασφαλιστικό Forum που διοργάνωσε η Sofos Insurance Agency το οποίο έλαβε χώρα από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λίμνη Πλαστήρα.

Περισσότεροι από 160 συνεργάτες και στελέχη συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν δυναμικό «παρών», αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον του κλάδου για τις σύγχρονες εξελίξεις.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν:

Η αδήριτη ανάγκη για πρόληψη στην κοινωνία.

Το όραμα και η στρατηγική υλοποίησης των στόχων του κλάδου.

Η τεχνοκρατική προσέγγιση και η καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις.

Η σημασία της συνεργασίας και της ανθρώπινης επαφής στην καθημερινή πρακτική.

Η εκδήλωση κρίθηκε εξαιρετικά παραγωγική, αφήνοντας υποσχέσεις για νέα δυναμική στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.