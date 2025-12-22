Για ακόμη μία χρονιά, τα Insurance Awards Filippos Morakis (FMIA) ανέδειξαν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης και τίμησαν τους επαγγελματίες που αποτελούν πρότυπο στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο της τελετής απονομής των 31ων FM Insurance Awards, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, διακρίθηκαν συνολικά 26 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι από τα agencies των ασφαλιστικών εταιρειών.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της κυβέρνησης, θεσμικών φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι χειροκρότησαν τους νικητές κάθε κατηγορίας.

Με την παρουσία τους τίμησαν τις βραβεύσεις ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με απόλυτη προσήλωση στη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος και τη θεσμική αξία των βραβείων.