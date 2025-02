Share on Facebook

Οι ινδοί ασφαλιστές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν τους κατοίκους του Νέου Δελχί να πληρώνουν 10% έως 15% περισσότερο για νέα συμβόλαια υγείας μετά από μια εξαιρετική αύξηση των αξιώσεων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση το 2024 στην πρωτεύουσα της Ινδίας, σύμφωνα με εννέα στελέχη που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters “το σχέδιο, το οποίο συζητείται τώρα μεταξύ των ασφαλιστών και το οποίο θα χρειαζόταν έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων, στηρίζεται στο ρεκόρ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Νέο Δελχί πέρυσι. Εάν εγκριθεί, θα ήταν η πρώτη φορά που η ατμοσφαιρική ρύπανση θα χρησιμοποιηθεί ως άμεσος παράγοντας για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων υγείας στην Ινδία και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τις αυξήσεις των τιμών και σε άλλες πόλεις. Ο τοξικός αέρας οδήγησε περισσότερους κατοίκους του Δελχί να αναζητήσουν θεραπεία για άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και καρδιαγγειακές παθήσεις το 2024, υψηλότερα από κάθε προηγούμενο έτος, ανέφεραν πέντε από τα στελέχη.



Όλα τα στελέχη μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν με ΜΜΕ.



«Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη ρύπανση ως ξεχωριστό παράγοντα στην τιμολόγηση με την έννοια ότι μπορούμε στη συνέχεια να αρχίσουμε να επιβάλλουμε μια συγκεκριμένη χρέωση για τις περιοχές που επηρεάζονται από αυτήν», δήλωσε ο Amitabh Jain, επικεφαλής της Star Health STAU.NS, της Νο.1 αυτόνομης ασφαλιστικής εταιρείας υγείας της Ινδίας.



Το 2024, ο αριθμός των ασθενών με αναπνευστικές παθήσεις που χρειάστηκε να νοσηλευτούν αυξήθηκε στο 17%-18% το δεύτερο εξάμηνο του έτους έναντι 5%-6% το πρώτο εξάμηνο, είπε ο Jain.



Επίσης, οι αιτήσεις για αναπνευστικά προβλήματα αυξήθηκαν κατά 8,3% από το οικονομικό έτος 2023 έως το οικονομικό έτος 2025 στην πολιτεία του Δελχί, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης στην Ινδία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με κοινή έκθεση της Boston Consulting Group και της ινδικής διαχειριστής υγειονομικής υπηρεσίας περίθαλψης Medi Assist. Η Star Health και η ICICI Lombard ICIL.NS δήλωσαν ότι η ρύπανση θα μπορούσε σύντομα να γίνει άμεσος παράγοντας στον καθορισμό των ασφαλίστρων ασφάλισης υγείας, εάν συνεχιστεί η κακή ποιότητα του αέρα. Η Bajaj Allianz General Insurance ανέφερε ότι ο κλάδος θα μπορούσε επίσης να προσθέσει νέες ρήτρες που να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη ρύπανση.



Η Ρυθμιστική και Αναπτυξιακή Αρχή Ασφαλίσεων της Ινδίας (IRDAI) και εξέχουσες ινδικές ασφαλιστικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Aditya Birla Health Insurance, Tata AIG, New India Assurance και Go Digit, δεν απάντησαν σε αιτήματα που ζητούσαν σχολιασμό.



Για το 2023/24, οι Ινδοί ασφαλιστές εισέπραξαν 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας, αύξηση περίπου 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση IRDAI.



Όχι μόνο το Δελχί



Το Νέο Δελχί πνίγεται από την αιθαλομίχλη κάθε χειμώνα λόγω ενός μείγματος εκπομπών οχημάτων, σκόνης κατασκευών και καπνού από παράνομες πυρκαγιές σε αγροκτήματα. Τον Νοέμβριο, το Δελχί ξεπέρασε τη Λαχόρη του Πακιστάν και χαακτηρίστηκε ως η πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο στην κατάταξη του ελβετικού ομίλου IQAir, με τη Βομβάη και την Καλκούτα να βρίσκονται επίσης στη λίστα με τις 10 πρώτες πόλεις με τον πιο τοξικό αέρα.



Στις 18 Νοεμβρίου, η αρχή ελέγχου της ρύπανσης της Ινδίας δήλωσε ότι η βαθμολογία του δείκτη ποιότητας αέρα 24 ωρών (AQI) της εθνικής πρωτεύουσας έφτασε το υψηλό της σεζόν 491 σε κλίμακα 500. Οτιδήποτε πάνω από 400 είναι «σοβαρό», επηρεάζει υγιείς ανθρώπους καθώς και «επηρεάζει σοβαρά» εκείνους με υπάρχοντα προβλήματα υγείας.



Στην Ινδία, οι ασφαλιστές μπορούν να διαφοροποιούν τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας ανά πόλη με βάση παράγοντες που κυμαίνονται από το κόστος νοσηλείας έως τα δημογραφικά στοιχεία.



Το να συμπεριληφθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση ως παράγοντας από τις ρυθμιστικές αρχές θα εξαρτιόταν από την υποβολή αποδείξεων από τους ασφαλιστές για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό ότι ο τοξικός αέρας οδηγεί σε αύξηση των απαιτήσεων.



«Η συχνότητα και η σοβαρότητα της νοσηλείας καθαρά λόγω της τοξικότητας στον αέρα πρέπει να απομονωθεί», δήλωσε ο Joydeep Roy, επικεφαλής της PwC India Financial Services Advisory Leader.



«Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση μακροπρόθεσμων μελετών».



Δεν είναι γνωστό πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για τη διεξαγωγή τέτοιων μελετών ή για τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από το IRDAI.



Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι επαγγελματίες σε εξωτερικούς χώρους και όσοι έχουν προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις πιθανότατα θα πληρώνουν τα υψηλότερα ασφάλιστρα. Το σχέδιο, εάν εγκριθεί, πιθανότατα θα καταστήσει την ασφάλιση υγείας μη οικονομικά προσιτή για πολλούς που τη χρειάζονται περισσότερο.



Το κατά κεφαλήν εισόδημα του Νέου Δελχί ήταν 5.331 $ το 2024 σύμφωνα με το Στατιστικό Εγχειρίδιο του Δελχί και σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες η ασφάλιση υγείας με όριο κάλυψης 10.000 $ για μια οικογένεια στην πόλη θα κοστίζει μεταξύ 100 και 400 $ ετησίως.



«Στην Ινδία, η κατοχή κάλυψης ασφάλισης υγείας είναι πολυτέλεια», είπε η 28χρονη κάτοικος του Δελχί και ασθενής με ΧΑΠ, Ανικετ Τιβάρι, η οποία αποφάσισε να μην λάβει κάλυψη το 2024 επειδή ήταν πολύ ακριβή”.

Πηγή: Reuters