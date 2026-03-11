Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Deloitte Ελλάδος διοργάνωσε το ScaleUp Event 2026, συγκεντρώνοντας ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών (scaleups), επενδυτές και εκπροσώπους οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας. Στόχος της διοργάνωσης είναι η καθιέρωση μιας ετήσιας συνάντησης – πλατφόρμας ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περίπου 40 επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 30 scale-ups και περισσότεροι από 20 οργανισμοί, πολλοί από τους οποίους λειτουργούν ως επιταχυντές και υποστηρικτές της καινοτομίας. Η ευρεία σύνθεση των συμμετεχόντων ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικότητας, επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικών φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες και την οπτική τους σχετικά με την ανάπτυξη των scale-ups, τις επενδυτικές τάσεις και τις ευκαιρίες διεθνούς επέκτασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι scaleups, στον ρόλο της ηγεσίας των ιδρυτών στη διαδικασία scaling, καθώς και στις εξελισσόμενες στρατηγικές επενδύσεων των venture capital funds και των θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης κεφαλαιαγορών και χρηματοδοτικών εργαλείων, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις επενδυτικές αποφάσεις, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης σε δυναμικούς κλάδους όπως οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο αγροδιατροφικός τομέας.

Ο Κωνσταντίνος Βαΐτσας, Director of Innovation στην Deloitte Ελλάδος, σημείωσε σχετικά: «Πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε το Scale-Up Event με στόχο να δημιουργήσουμε έναν ετήσιο χώρο συνάντησης για ιδρυτές, επενδυτές και φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας. Σήμερα, η διοργάνωση συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξης νέων συνεργασιών που ενισχύουν το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, και μεγαλώνει διαρκώς. Πρόκειται για έναν ρόλο τον οποίο η Deloitte υπηρετεί σταθερά, προωθώντας τη στρατηγική διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία. Είναι επίσης ιδιαίτερη χαρά να συναντιόμαστε με φίλους, συνεργάτες και άλλους εκπροσώπους του οικοσυστήματος, μία φορά τον χρόνο, σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον και να ανταλλάσσουμε απόψεις για τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας, όπως τις βιώνουμε σήμερα».