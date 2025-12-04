Το μοντέλο της Delos Insurance Solutions που ιδρύθηκε το 2017 και έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο, παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια η διεθνής ασφαλιστική αγορά. Πρόκειται για μία «μη παραδοσιακή» εταιρεία που λειτουργεί ως “Managing General Agent” (MGA). Δηλαδή, μεσολαβεί και διαχειρίζεται συμβόλαια για λογαριασμό μεγάλων ασφαλιστικών (με “A-rated” αξιολόγηση), ιδιαίτερα για κατοικίες εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους.

Η Delos εστιάζει στην ασφάλιση κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού ρίσκου και ειδικά περιοχές με πιθανότητα δασικών πυρκαγιών. Τα τελευταία χρόνια, λόγω έντονων δασικών πυρκαγιών, πολλές συμβατικές ασφαλιστικές αποσύρθηκαν από περιοχές υψηλού ρίσκου· πολλές ιδιοκτησίες έμειναν «ακάλυπτες». Η Delos, χάρη στην τεχνολογία και τα data-driven μοντέλα της, δίνει δεύτερη ευκαιρία ασφάλισης σε κατοικίες που είχαν “τιμωρηθεί” λόγω τοποθεσίας.

Χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής γεωχωρικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη (AI / machine learning) για να αξιολογήσει, με μεγάλη λεπτομέρεια, το ρίσκο πυρκαγιάς για κάθε ιδιοκτησία.

Διαβάστε Επίσης No Content Available

Μέσα από τα μοντέλα της, μπορεί να ξεχωρίζει κατοικίες που παρότι βρίσκονται σε “επικίνδυνες” ζώνες, έχουν χαμηλότερο πραγματικό ρίσκο (π.χ. λόγω θέσης, μορφολογίας, κοντινής υποδομής, τοπικών συνθηκών). Με αυτόν τον τρόπο, η Delos μπορεί να προσφέρει ασφάλιση ακόμη και σε σπίτια που οι παραδοσιακές ασφαλιστικές έχουν απορρίψει, καλύπτοντας «κενά» στην αγορά. Επιπλέον, η εταιρεία δεν περιορίζεται στην underwriting: παρέχει και υπηρεσίες “risk mitigation” (προτάσεις προς ιδιοκτήτες για να «σκληρύνουν» το σπίτι τους ενάντια σε πυρκαγιές), με στόχο τη μείωση του κινδύνου.

Η Delos έχει λάβει διακρίσεις: μεταξύ άλλων, το 2025 αναγνωρίστηκε από πλατφόρμες fintech / insurtech ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον χώρο.