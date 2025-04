Συζήτηση για τη γυναικεία ηγεσία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα συντόνισε στο Delpi Economic Forum η Έλενα Τσαγκαράκη, Head of Corporate Communications & Responsibilty στην Generali Hellas. Η ηγεσία στην ελληνική ιστορία συνδέθηκε με το αρσενικό φύλλο ωστόσο υπάρχει πολύ γυναικεία παρουσία στις ρίζες της την οποία φώτισε η συζήτηση, αναδεικνύοντας ότι οι γυναίκες υπήρξαν εξίσου ισχυροί πόλοι επιρροής.

Οι ομιλητές ανέφεραν ότι καλούμαστε να καλύψουμε την ιστορία του άλλου μισού της ανθρωπότητας μέσα από τα στρώματα που έχουν θέσει οι άντρες της εποχής τους αλλά και οι μελετητές άντρες. Ωστόσο, υπάρχουν γυναίκες που ήταν έντονες μορφές και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ιστορία. Γυναίκες που ασκούν πραγματική εξουσία όπως οι Μακεδόνισες που μεταφέρουν το μοντέλο της χειραφέτησης των γυναικών όπως η Βασίλισσα Ευρυδίκη, η μητέρα του Φιλίππου και η Δέσποινα των Αιγών. Επίσης η Πηνελόπη, η Μήδεια και η Κλυταιμνήστρα είναι υποκείμενα στρατηγικής και νοήματος και μας δίνουν την ευκαιρία να αντιληφθούμε πως μπορεί να ασκηθεί η εξουσία από τις γυναίκες και πως μπορεί να τέμνεται από την ηθική και την κοινωνία.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Βασίλης Βερτουδάκης, Assoc. Professor National and Kapodistrian University of Athens, Greece, Greece, Αγγελική Κοσμοπούλου, Founder, Storymentor & Senior Advisor, Kaizen Foundation, Greece και Παναγιώτης Ιωσήφ Academic Director Professor of Ancient Numismatics Museum of Cycladic Art, Athens / Radboud University, Nijmegen, Netherlands, Greece