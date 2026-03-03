Η Designia Insurance Brokers αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα, με συνεχή παρουσία για περισσότερα από 30 χρόνια. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, με τους καλύτερους ασφαλιστικούς και οικονομικούς όρους για τους πελάτες της – είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις.



( το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025 )

Μέσα από τη συνεργασία της με τις σημαντικότερες ασφαλιστικές εταιρείες και οίκους του εξωτερικού, προσφέρει τη δυνατότητα και για διεθνείς ασφαλιστικές λύσεις, παρέχοντας υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία. Για το 2024 διαχειρίστηκε μεικτά υπό διαχείριση ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 44 εκατ. ευρώ, ενώ διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε για τους πελάτες της αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 19 εκατ. ευρώ.



Βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την Designia Insurance Brokers είναι ότι αποτελεί ένα κέντρο τεχνογνωσίας. Διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό αξιόπιστων συνεργατών και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, οι ειδικές αστικές ευθύνες, η Απώλεια κερδών, τα Ομαδικά

Ομαδικά προγράμματα Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και τα προγράμματα Affinities για το ανθρώπινο δυναμικό εταιρειών, και οι ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου έργων. Ξεχωρίζει επίσης για την καινοτομία της, καθώς είναι πρωτοπόρος στις Πιστώσεις από το 1998, ενώ διαθέτει πολλές πρωτιές στη φαρέτρα της και σε special products, όπως η 10ετής εγγύηση και το asset insurance.

Εξ ίσου σημαντικό είναι ότι η Designia Insurance Brokers διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και στο risk assessment, αποτελώντας έναν πολύτιμο risk advisor στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, σε 360⁰ επίπεδο.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ασφάλιση Cyber, τομέα στον οποίο επίσης πρωτοπορεί για πάνω από 10 χρόνια. Η Designia Insurance Brokers στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και μέσα από την ασφάλιση των διοικητικών στελεχών τους, γνωστή και ως D&O Insurance, με αποτέλεσμα να θωρακίζεται η σταθερότητά τους.

Ο

ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων είχε και έχει διαχρονικά μεγάλη βαρύτητα, αφού πρόκειται για έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που λειτουργεί ως πραγματικός σύμβουλος για τον πελάτη του. Στο σύγχρονο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, ο ρόλος του διαμεσολαβητή αναδεικνύεται ακόμα πιο ουσιαστικός.