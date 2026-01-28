Να διαμορφώσουν τη συλλογική στρατηγική που θα ακολουθηθεί και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα επιχειρούν ΕΕΑ και σωματεία διαμεσολάβησης, μέσα από έρευνα που απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σχετικά με την μείωση των προμηθειών.

Η έρευνα στην οποία έχουν ήδη ψηφίσει 1.500 διαδικτυακοί χρήστες γίνεται διαδικτυακά.

Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση με την μείωση των προμηθειών είναι ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα δράσεων: 1. Δυναμικές εκδηλώσεις-κινητοποιήσεις, 2. Εξάντληση νομικών δυνατοτήτων, 3. Διαπραγματεύσεις με την ΕΑΕΕ για το νομικό περιεχόμενο των συμβάσεων και 4.

Διάλογο με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και μπορούν να επιλεγούν πολλαπλές απαντήσεις.

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του insurance-eea.gr.