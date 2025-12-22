Η Cover Insurance διακρίθηκε στα Insurance Awards 2025 “Filippos Morakis” , καταλαμβάνοντας την 2η Θέση στην κατηγορία High Quality. Η σημαντική διάκριση που απέσπασε η Cover Insurance στα FMIA25 καταδεικνύει την εξέλιξη της εταιρίας στην ολιστική εξυπηρέτηση που παρέχει στο δίκτυο των Συνεργατών της.
Το βραβείο απονεμήθηκε σε ειδική τελετή, στο Μέγαρο Μουσικής στις 15 Δεκεμβρίου, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, καθώς και εκπροσώπων του επιχειρείν , φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης, υψηλόβαθμων στελεχών ασφαλιστικών εταιριών και πλήθος εκπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Η Cover Insurance, μετά από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, υπό την εποπτεία της Grant Thornton, επιλέχθηκε να βραβευθεί από την επταμελή επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από ανθρώπους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο, στην κατηγορία High Quality καταλαμβάνοντας την 2η θέση.
Ο Γενικός Διευθυντής της Cover Insurance, κύριος Γιάννης Κιούκας, δήλωσε σχετικά: «Το βραβείο αυτό αποτελεί την επιβράβευση των προσπαθειών της ομάδας μας στην Cover Insurance. Όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουμε το σπουδαίο έργο του αείμνηστου Συμεών Κιούκα , ιδρυτή της εταιρίας μας και πατέρα μου, με την αμέριστη συμπαράσταση της συνιδρύτριας και μητέρας μου, Λένας Κιούκα, και προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να βρισκόμαστε στο πλάι των Συνεργατών μας, ώστε να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο στην εξυπηρέτησή τους. Ταυτόχρονα, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, προσαρμόζοντας τις δομές μας και την λειτουργία μας στις εξελίξεις όχι μόνο της τεχνολογίας, αλλά και του εξελισσόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούμαστε».
Leave a Reply