Η Cover Insurance διακρίθηκε στα Insurance Awards 2025 “Filippos Morakis” , καταλαμβάνοντας την 2η Θέση στην κατηγορία High Quality. Η σημαντική διάκριση που απέσπασε η Cover Insurance στα FMIA25 καταδεικνύει την εξέλιξη της εταιρίας στην ολιστική εξυπηρέτηση που παρέχει στο δίκτυο των Συνεργατών της.

Το βραβείο απονεμήθηκε σε ειδική τελετή, στο Μέγαρο Μουσικής στις 15 Δεκεμβρίου, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, καθώς και εκπροσώπων του επιχειρείν , φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης, υψηλόβαθμων στελεχών ασφαλιστικών εταιριών και πλήθος εκπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Cover Insurance, μετά από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, υπό την εποπτεία της Grant Thornton, επιλέχθηκε να βραβευθεί από την επταμελή επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από ανθρώπους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο, στην κατηγορία High Quality καταλαμβάνοντας την 2η θέση.