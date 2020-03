Διάκριση πρωτοβουλίας της INTERAMERICAN για το ρόλο των Γυναικών

H INTERAMERICAN, υιοθετώντας στην πράξη τον 5ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών «Ισότητα των δύο φύλων», αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της πλήρους και αποτελεσματικής, ισότιμης συμμετοχής των εργαζομένων γυναικών στα θέματα της εταιρείας, υποστηρίζοντας πρακτικά τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και της ανάληψη ηγετικού ρόλου από γυναίκες σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Σχετική ήταν και η πρωτοβουλία υπευθυνότητας της εταιρείας που διακρίθηκε στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργειών με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας (diversity) και της ενσωμάτωσης (inclusion). Οι έννοιες αυτές αποτελούν για την εταιρεία ισχυρό κεφάλαιο ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την εγρήγορση και την καινοτομία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα η INTERAMERICAN, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Women On Top», οργάνωσε έναν ιδιαίτερο κύκλο θεματικών συναντήσεων αποκλειστικά για γυναίκες. Ο κύκλος άνοιξε το 2019, στις 8 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας) και αναπτύχθηκε με τέσσερις εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή μέχρι 30 εργαζομένων γυναικών σε κάθε συνάντηση, ώστε να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός διάλογος. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε έναν ιδιαίτερο χώρο ομαδικής εργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, που εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη για την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τον νέο τρόπο εργασίας που έχει εισαγάγει η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του οργανωτικού μετασχηματισμού της και της πρότασης για ένα ελκυστικό και παρωθητικό εργασιακό περιβάλλον. Φιλοξενήθηκαν, ως ομιλήτριες, γυναίκες με ξεχωριστή πορεία σε τομείς εκτός του επιχειρείν (πολιτισμού – γραμμάτων και τεχνών, αθλητισμού, κοινωφελών δραστηριοτήτων, δημοσιογραφίας), οι οποίες λειτούργησαν δυνητικά ως role models για τις εργαζόμενες που έλαβαν μέρος.

«Στις συναντήσεις που οργανώσαμε, βρέθηκαν κοντά μας γυναίκες δημιουργικές, με ισχυρή προσωπικότητα, όπως η Πολυτίμη Κυριακοπούλου, αρχιτέκτων και οδηγός αγωνιστικής μοτοσικλέτας, η Καρολίνα Μέρμηγκα, νομικός και συγγραφέας, η Λίνα Νικολακοπούλου, ποιήτρια και στιχουργός και η Μάγια Τσόκλη, δημοσιογράφος. Με αφορμή το προσωπικό αφήγημά τους, είχαμε την ευκαιρία μιας πρωτότυπης εμπειρίας, συζητώντας μαζί τους και μεταξύ μας οι εργαζόμενες της εταιρείας για θέματα που μάς απασχολούν και μας προβληματίζουν, μας εμπνέουν και μας ενδυναμώνουν. Ήταν μια άσκηση συναναστροφής και αλληλεπίδρασης για να καταρρίψουμε μύθους, να αμφισβητήσουμε παγιωμένες πεποιθήσεις και στερεότυπα, να δούμε με διαφορετική ματιά τα καθημερινά και συνηθισμένα θέματα και να ενθαρρυνθούμε για νέες αναζητήσεις» παρατηρεί η Χρύσα Ελευθερίου, business developer, που είχε την επιμέλεια του προγράμματος εκ μέρους της εταιρείας.

Εκ μέρους του οργανισμού για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών «Women On Top» η Στέλλα Κάσδαγλη, επισημαίνει: «Είναι για εμάς ιδιαίτερη η χαρά να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις όπως η INTERAMERICAN, που έχουν την πρόθεση αλλά και την ουσιαστική θέληση να επενδύσουν σε δράσεις για την προαγωγή της ισότητας, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της εταιρικής δραστηριότητας». Η συνιδρύτρια του «Women On Top» τονίζει πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις επηρεάζουν, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του καταναλωτικού κοινού τους, έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και καταλήγει: «Γι’ αυτό κι εμείς, ως Women On Top, πιστεύουμε στη δύναμη που έχουν οι εταιρείες να αλλάξουν προς το καλύτερο την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια ζωή μας, μέσα από αποφάσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως αυτή».

Η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτήρισε τη φετινή υποψηφιότητα της INTERAMERICAN στα Hellenic Responsible Business Awards, στα οποία η εταιρεία έχει βραβευθεί κατ’ επανάληψη για διαφορετικές θεματικές από το μεγάλο εύρος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Ο θεσμός των βραβείων, που οργάνωσε η Boussias Communications για πέμπτη συνεχή χρονιά, ανέδειξε τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Μπενάκη υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής των βραβείων, πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιώργο Βερνίκο, στον εισαγωγικό χαιρετισμό του, τονίστηκε η αναγκαιότητα για την επίτευξη της μείωσης των ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνίας μέσω της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, που δεν πρέπει να είναι προσχηματική αλλά σταθερή και ουσιαστική.