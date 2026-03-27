Η Infomax Insurance Brokers επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την αξία της, αποσπώντας Gold βραβείο στα φετινά Digital Finance Awards 2026.

Η Infomax απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία BestInsurtechSolution/ Platform επιβεβαιώνοντας τη ξεχωριστή θέση της στην ασφαλιστική βιομηχανία από τη μεριά των διαμεσολαβητών σε επίπεδο τεχνολογίας η οποία συνδέεται με την απόλυτη εξειδίκευση.

Η Infomax διακρίθηκε γιατί δεν υλοποίησε απλώς ένα portal.

Μετασχημάτισε τον τρόπο που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και ο ασφαλισμένος διαχειρίζονται τα συμβόλαιά τους, τις πληροφορίες τους και τις αποζημιώσεις τους.

Αποδείξαμε ότι:

μια ελληνική εταιρεία μπορεί να καινοτομήσει έχοντας προδιαγραφές και δυναμική παγκόσμια.

η τεχνολογία μπορεί να γίνει πραγματικά ανθρώπινη και προσιτή από κάθε πολίτη

η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει γρηγορότερη, διαφανής και αξιόπιστη,

οι πελάτες μπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των ασφαλιστηρίων τους σε ένα και μόνο portal.

To My infomax είναι ένα οικοσύστημα, μια φιλοσοφία και ένας νέος τρόπος δουλειάς που αναβαθμίζει την εμπειρία πελάτη και διαμεσολαβητή και επαναπροσδιορίζει το μέλλον του κλάδου.

Στην πέμπτη διοργάνωσή τους σε μία εντυπωσιακή και λαμπρή Τελετή Απονομής την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο θεσμός των Digital Finance Awards από την Boussias Events, παρέδωσε τα βραβεία στους Οργανισμούς και τις Εταιρείες του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού τομέα που διακρίθηκαν αναδεικνύοντας τα καινοτόμα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στους πυλώνες του Digital Banking και Digital Insurance. Η αναγνώριση του κύρους των Digital Finance Awards επισφραγίστηκε για 5η χρονιά από την ενθουσιώδη και αθρόα παρουσία 360+ κορυφαίων Στελεχών από Τράπεζες, Ασφαλιστικές.

Ο CEO κ. Αποστολίδης Δημήτριος παρέλαβε με υπερηφάνεια το βραβείο συνοδευόμενος από την κ. Ραφαηλία Τσαμπίκα Αποστολίδου Account Manager Group Life & Health Insurance. Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ανέφερε τα εξής:

Η Infomax, η πρώτη ελληνική εταιρία διαμεσολάβησης με ολοκληρωμένο σύστημα CRM, Portal, Mobile App το οποίο δημιούργησε και συνεχίζει να αναβαθμίζει In house βλέπει ξεκάθαρα ότι η τεχνολογία επιβάλλεται να έχει πρώτα απ’όλα στο κέντρο της τον άνθρωπο.

Ευχαρίστησε την ομάδα της Infomax, τους συνεργάτες και τους πελάτες που την εμπιστεύονται και υποσχέθηκε ακόμα ποιοτικότερη αναβάθμιση, καινοτόμες λειτουργίες και προσήλωση στο χτίσιμο εμπιστοσύνης που επιθυμεί η κοινωνία από τον ασφαλιστικό κλάδο.