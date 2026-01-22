Μέσα από ένα νέο διαλειτουργικό σύστημα, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι ασφαλιστικές, το κράτος θα μπορεί να διασταυρώνει στοιχεία για τα κτίρια εταιρειών, τις κατοικίες, τα οχήματα και τις αγροτικές επιχειρήσεις μετά από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να χορηγεί αποζημιώσεις.

της Βίκυς Γερασίμου

Το σύστημα αυτό, που μπορεί να λειτουργήσει και υπό τη μορφή πλατφόρμας, προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών» του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσα από τους ελέγχους που θα γίνονται η κυβέρνηση αναμένει ότι θα ενισχύσει και την προστασία μέσα από ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς πλέον μέσα σε ένα δίκτυο θα συγκεντρώνεται όλη η πληροφορία, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρξει διασύνδεση με τις ασφαλιστικές εταιρείες συνολικά.

Το κείμενο του ν/σ θα είναι σε διαβούλευση μέχρι και τις 26 Γενάρη και σύμφωνα με το άρθρο 123 η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής θα μπορεί να αντλεί δεδομένα μέσω διαλειτουργικότητας από μια σειρά φορέων, όπως:

• Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

• Τον Ε.Λ.Γ.Α. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Επίσης το υπουργείο αναφέρει ότι αποσαφηνίζεται ερμηνευτικά η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων που ορίζουν:

α) την εξαίρεση κατοικιών μεγάλης αξίας, δηλαδή με φορολογητέα αξία για σκοπούς επιβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. άνω των 500.000 ευρώ, για τη θεμελίωση εκ των φυσικών προσώπων, ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών τους, δικαιώματος αίτησης επιχορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίου, επιδότησης προσωρινής στέγασης, ενίσχυσης πρώτης αρωγής και εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής, λόγω σεισμού, πυρκαγιάς από φυσικά αίτια και πλημμύρες,

β) την εξαίρεση από το δικαίωμα των επιχειρήσεων, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, άνω των 500.000 ευρώ, για λήψη κάθε επιχορήγησης κρατικής αρωγής για υλικές ζημιές στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης που προκλήθηκαν από δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό, εφόσον δεν έχουν προβεί σε ασφάλιση για τις αιτίες αυτές για ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας του συνόλου του ενεργητικού,

γ) την εξαίρεση από το δικαίωμα των κυρίων ή κατόχων αυτοκινήτου οχήματος για αίτηση και λήψη από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για τα οχήματα, εφόσον δεν τα έχουν ασφαλίσει έναντι των κινδύνων από δασική πυρκαγιά και από πλημμύρα, με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1ης.6.2025, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 136, του ν. 5162/2024 (Α΄198). Μάλιστα όπως αναφέρεται “η ισχύουσα πρόβλεψη εμπεριέχει έντονα προβλήματα εφαρμογής, δεδομένου ότι δεν συνδέθηκαν οι ανωτέρω εξαιρέσεις με την επέλευση της καταστροφής αλλά θεσπίστηκε οριζόντια ημερομηνία, με αποτέλεσμα δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποστεί την ζημία προ της 1ης.6.2025, να μένουν εκτός αποζημίωσης λόγω της εύλογης χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης και καταβολής. Με την τροποποίηση, επιλύεται το ανωτέρω ερμηνευτικό ζήτημα, αφού αποσαφηνίζεται ότι οι όλες αυτές οι εξαιρέσεις ισχύουν για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν από 1ης Ιουνίου 2025 και μετά.