Σε συνέχεια των από 01/02/2021 και 08/03/2023 ανακοινώσεων του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη διανομή με κεφάλαια του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ) προκαταβολής συνολικού ποσού σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 92 του ν. 4714/2020 και άρθρο 139 του ν. 4972/2022).

Ανακοινώνεται ότι στις 5 Μαρτίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή συμπληρωματικού ποσού διανομής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 11, περ. β΄, εδ. β΄ του ν. 3867/2010 ως προστέθηκε με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 5024/2023, ποσού διανομής 29.129,45 ευρώ, για 120 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών http://www.aspispronia.gr.