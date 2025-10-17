Σε ανακοίνωσή της η ΟΑΣΕ αναφέρει:

“Η Ομοσπονδία μας θέλει να διαψεύσει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της 16/10/2025 περί 6ημερης εργασίας στην ΣΣΕ μεταξύ ΟΑΣΕ και Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών.

Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη γιατί η κλαδική αυτή Σύμβαση η οποία υπεγράφη εδώ και τρείς μήνες και ακόμα αναμένουμε από το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει 6ημερη εργασία στις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά αντίθετα ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έχει οριστεί στις 39 ώρες”.