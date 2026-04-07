Πιέσεις στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχοντας σε μεγάλο βαθμό παγώσει τις εισροές κεφαλαίων.

Ως αποτέλεσμα αυτού, το υψηλό έτους που καταγράφηκε 25 Φεβρουαρίου, στα 31,018 δις ευρώ, έχει προ πολλού χαθεί, με το συνολικό ενεργητικό των ΑΚ να διαμορφώνεται πλέον οριακά κάτω από τα 30 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ιστορικό υψηλό του κλάδου έχει καταγραφεί το 2004, με το συνολικό ενεργητικό να διαμορφώνεται στα 31,6 δισ. ευρώ, πολύ κοντά δηλαδή στα υψηλά του 2026.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πτωτική τάση στην αγορά των Αμοιβαίων κεφαλαίων επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετρούν επενδυτικές απώλειες και στο μετοχικό τους χαρτοφυλάκιο, λόγω των απωλειών που σημειώνονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από τα μερίδια στην αγορά των ΑΚ, την ισχυρότερη θέση κατέχουν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια (51,05% του ενεργητικού) καθότι προσφέρουν στους επενδυτές τοποθετήσεις κεφαλαίων με χαμηλό – προβλέψιμο ρίσκο. Η σύνθεση της αγοράς ΟΣΕΚΑ συμπληρώνεται κατά κύριο λόγο από τα μικτά Α/Κ με συμμετοχή 15,58% και τα μετοχικά με συμμετοχή 14,97%.